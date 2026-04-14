Суд підтвердив законність створення ландшафтного заказника «Протасів Яр» у Києві

Північний апеляційний господарський суд залишив чинним рішення про створення ландшафтного заказника «Протасів Яр» у повному обсязі.

Про це повідомив Офіс Генерального прокурора.

Господарське товариство намагалося через суд виключити із заповідної території дві ділянки площею понад 1 гектар, щоб реалізувати там проєкт багатоповерхової забудови.

Позивач стверджував, що є законним користувачем землі й не давав згоди на її включення до складу заказника. Проте Спеціалізована екологічна прокуратура довела відсутність у товариства прав на ці ділянки, зокрема, і на їх забудову.

Суд підтримав позицію прокурорів і наголосив, що будь-яке будівництво в межах заповідної зони завдасть незворотної шкоди природному комплексу.

Більше про Протасів Яр