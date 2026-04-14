Суд підтвердив законність створення ландшафтного заказника «Протасів Яр» у Києві

Північний апеляційний господарський суд залишив чинним рішення про створення ландшафтного заказника «Протасів Яр» у повному обсязі.
Про це повідомив Офіс Генерального прокурора.
Господарське товариство намагалося через суд виключити із заповідної території дві ділянки площею понад 1 гектар, щоб реалізувати там проєкт багатоповерхової забудови.
Позивач стверджував, що є законним користувачем землі й не давав згоди на її включення до складу заказника. Проте Спеціалізована екологічна прокуратура довела відсутність у товариства прав на ці ділянки, зокрема, і на їх забудову.
Суд підтримав позицію прокурорів і наголосив, що будь-яке будівництво в межах заповідної зони завдасть незворотної шкоди природному комплексу.
Більше про Протасів Яр
- Голова громадської організації "Захистимо Протасів Яр" Юлія Бартле повідомила, що зелена зона в цьому районі міста була завжди і весь час її хотіли забудувати.
- У 2019 році компанія “Дайтона Груп” звела на території паркан та почала вирубувати дерева. Тоді створили громадську організацію "Захистимо Протасів Яр", яку очолив Роман Ратушний. Через суди будівництво вдалося зупинити.
- Наразі Протасів Яр – це територія площею близько 20 гектарів в Солом'янському районі столиці. 2,5 гектара – комунальна власність, півтора – орендує компанія “ЕнсоГруп”, решту 16 гектарів приватизувало ТОВ “Протасів Яр”.
- У 2022 році Київська міська рада визнала ці території природоохоронними, заборонивши на них будь-яку господарську діяльність. Рішення затвердили в 2024 році. Але компанії-орендарі його оскаржують у суді, виступаючи проти створення заказника.