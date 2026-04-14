Жарт на 1 квітня знову посварив уряд Польщі з президентом
Жарт на 1 квітня знову посварив уряд Польщі з президентом
Вироблену сонячними електростанціями зайву електрику будуть накопичувати
ЕксклюзивВироблену сонячними електростанціями зайву електрику будуть накопичувати
Філіппіни підтвердили використання ціаніду китайськими човнами
Філіппіни підтвердили використання ціаніду китайськими човнами
Все погано, але надії немає
нова країнаВсе погано, але надії немає
Очільник «Укренерго» заявив, що в майбутньому в Україні не буде потреби в великих ТЕС
ЕксклюзивОчільник «Укренерго» заявив, що в майбутньому в Україні не буде потреби в великих ТЕС
Українські військові знищили перший російський супутниковий термінал "Спирит-030", – радник міністра оборони
Українські військові знищили перший російський супутниковий термінал "Спирит-030", – радник міністра оборони
В рамках Великоднього обміну до України вдалось повернути 12 «азовців»
В рамках Великоднього обміну до України вдалось повернути 12 «азовців»
Уряд Угорщини таємно профінансував приватизацію оборонних підприємств компанією з оточення Орбана, – розслідування
Уряд Угорщини таємно профінансував приватизацію оборонних підприємств компанією з оточення Орбана, – розслідування
Bloomberg: танкери із СПГ з Катару відмовилися від проходження Ормузької протоки
Bloomberg: танкери із СПГ з Катару відмовилися від проходження Ормузької протоки
ГоловнаСуспільствоПодії

У 2025 році у Києві камери зафіксували більше 31 тисячі порушення правил проїзду по смузі громадського транспорту

Також за це порушення у Львові винесено 6 487 постанов, а в Білій Церкві – 552. 

У 2025 році у Києві камери зафіксували більше 31 тисячі порушення правил проїзду по смузі громадського транспорту
Смуга для громадського транспорту
Фото: Вечірній Київ

У 2025 році у Києві камери зафіксували більше 31 тисячі порушення правил проїзду по смузі громадського транспорту.

Про це йдеться у відповіді на запит Lb.ua до Департаменту патрульної поліції.

Так, минулого року в столиці камери зафіксували 31 469 порушень правил проїзду смугою громадського транспорту, у Львові – 6487, а у Білій Церкві на Київщині – 552. Порушників притягнуто до адміністративної відповідальності за ст. 122 КУПаП.

Крім того, до 19 березня 2026 року за це порушення у Києві винесено 4 585 постанов, у Львові – 1 600 постанов, а в Білій Церкві 142 постанови. Штраф за порушення складає 680 гривень.

Загалом в Україні минулого року за порушення ст. 122 КУПаП (Перевищення встановлених обмежень швидкості руху, проїзд на заборонний сигнал регулювання дорожнього руху та порушення інших правил дорожнього руху) винесено 66079 адміністративних протоколів, а за перші два місяці 2026 року – 5820.

﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies