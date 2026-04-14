У 2025 році у Києві камери зафіксували більше 31 тисячі порушення правил проїзду по смузі громадського транспорту.

Про це йдеться у відповіді на запит Lb.ua до Департаменту патрульної поліції.

Так, минулого року в столиці камери зафіксували 31 469 порушень правил проїзду смугою громадського транспорту, у Львові – 6487, а у Білій Церкві на Київщині – 552. Порушників притягнуто до адміністративної відповідальності за ст. 122 КУПаП.

Крім того, до 19 березня 2026 року за це порушення у Києві винесено 4 585 постанов, у Львові – 1 600 постанов, а в Білій Церкві 142 постанови. Штраф за порушення складає 680 гривень.

Загалом в Україні минулого року за порушення ст. 122 КУПаП (Перевищення встановлених обмежень швидкості руху, проїзд на заборонний сигнал регулювання дорожнього руху та порушення інших правил дорожнього руху) винесено 66079 адміністративних протоколів, а за перші два місяці 2026 року – 5820.