У 2025 році у Києві камери зафіксували більше 31 тисячі порушення правил проїзду по смузі громадського транспорту.
Про це йдеться у відповіді на запит Lb.ua до Департаменту патрульної поліції.
Так, минулого року в столиці камери зафіксували 31 469 порушень правил проїзду смугою громадського транспорту, у Львові – 6487, а у Білій Церкві на Київщині – 552. Порушників притягнуто до адміністративної відповідальності за ст. 122 КУПаП.
Крім того, до 19 березня 2026 року за це порушення у Києві винесено 4 585 постанов, у Львові – 1 600 постанов, а в Білій Церкві 142 постанови. Штраф за порушення складає 680 гривень.
Загалом в Україні минулого року за порушення ст. 122 КУПаП (Перевищення встановлених обмежень швидкості руху, проїзд на заборонний сигнал регулювання дорожнього руху та порушення інших правил дорожнього руху) винесено 66079 адміністративних протоколів, а за перші два місяці 2026 року – 5820.
- Їзда по смузі громадського транспорту є дуже поширеним адміністративним порушенням в Україні. Восени 2019 року за місяць посиленого патрулювання цих смуг київські поліцейські виявили 8,6 тисячі порушень і виписали штрафів на 4,4 млн гривень.
- У Києві смуги громадського транспорту почали активно виділяти та контролювати з 2010 року, після внесення змін до ПДР. У випадку паркування на такій смузі також можливе евакуювання автомобіля. У 2022 році КМДА заявила, що автівки, які рухаються цією смугою, будуть вважатися транспортом диверсійно-розвідувальних груп.
- У 2025 році мотоциклам та мопедам дозволили їздити смугою для громадського транспорту.