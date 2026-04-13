Жарт на 1 квітня знову посварив уряд Польщі з президентом
Керівник одного з департаментів КМДА отримав підозру через збитки громаді на понад 8,7 млн гривень

Через дії посадовця громада втратила нежитлове приміщення у Солом’янському районі.

Фото: Нацпол

Поліція Києва викрила директора Департаменту комунальної власності КМДА у службовій недбалості, яка призвела до тяжких наслідків для міського бюджету. 

Як ідеться на сайті Головного управління Національної поліції у Києві, через дії посадовця громада втратила нежитлове приміщення у Солом’янському районі площею 575 кв. м та значні кошти від оренди.

Схема базувалася на фіктивному проведенні «значних поліпшень» орендованого майна. Орендар подав документи про виконання будівельних робіт, які нібито давали йому право на приватизацію об’єкта без аукціону. Директор департаменту не перевірив ці відомості й підписав папери, хоча насправді більшість робіт або вже були виконані раніше іншими особами, або взагалі не відповідали заявленим обсягам.

Внаслідок такої оборудки майно вартістю 7,4 млн гривень перейшло у приватну власність із порушенням процедури. Додатково бюджет Києва недоотримав 1,3 млн гривень орендних платежів. Загальні збитки громаді перевищують 8,7 млн гривень.

Наразі посадовцю повідомили про підозру за статтею про службову недбалість (ч. 2 ст. 367 КК України). Йому загрожує до п’яти років ув’язнення. Слідство триває.

  • Раніше у межах цієї ж справи підозри отримали ще вісім осіб, серед яких керівники підприємств, оцінювачі й інші посадовці КМДА.
﻿
