У 2022 році вони разом пішли на фронт та згодом стали артилеристами бригади "Хижак".

На Донеччині від ворожого обстрілу загинули двоє патрульних Ігор Лісицин та Ігор Радзимінський. Про це повідомила Національна поліція України.

До повномасштабного вторгнення Лис та Радмір служили в роті ТОР управління патрульної поліції в Харківській області. Ігор Лісицин був командиром роти, а Ігор Радзимінський обіймав посаду інспектора. У 2022 році вони разом пішли на фронт та згодом стали артилеристами бригади "Хижак".

Майор поліції Ігор Лісицин у складі бригади "Хижак" був командиром артилерійської роти. Побратими згадують його як лідера, який вів за собою та завжди приходив на допомогу. В Ігоря залишилися мати, дружина та син, яких він любив понад усе.

Капітан поліції Ігор Радзимінський був старшим офіцером артилерійської батареї. Побратими згадують його як добру та душевну людину, надійного друга та мужнього бійця. В Ігоря залишилися люблячі мати та батько, а також дружина та син, який народився у квітні минулого року.