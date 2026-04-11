Окупанти від ранку обстрілюють Херсон: є жертви

У Херсоні загинув чоловік, у селі Федорівка – жінка.

11 квітня уранці російські окупанти атакували Дніпровський район Херсона та село Федорівку. Загинули цивільні.

Про це повідомляє Херсонська обласна прокуратура.

"За процесуального керівництва органів прокуратури Херсонської області розпочато досудові розслідування за фактами вчинення воєнних злочинів, що призвели до загибелі цивільних осіб (ч. 2 ст. 438 КК України)", – ідеться у повідомленні.

За даними слідства, 11 квітня близько 08:45 військові РФ вдарили дроном по одній із вулиць у Херсоні. Унаслідок атаки загинув 51-річний чоловік.

Близько 09:30 ворожий БпЛА атакував с. Федорівка Херсонського району. У результаті атаки загинула 73-річна жінка, яка під час обстрілу перебувала на вулиці.

Прокурори спільно зі слідчими поліції проводять невідкладні слідчі дії та вживають заходів для фіксації і розслідування воєнних злочинів, учинених військовослужбовцями РФ.

За інформацією Херсонської ОВА, до лікарні звернулась жінка, яка напередодні постраждала через російський обстріл Корабельного району Херсона.

У 57-річної херсонки – вибухова травма та гостра реакція на стрес. Наразі вона отримує меддопомогу.