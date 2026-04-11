Російські окупанти поранили шістьох цивільних та пошкодили фермерське господарство на Херсонщині

Упродовж минулої доби російські загарбники атакували 25 населених пунктів Херсонської області. Унаслідок обстрілів є поранені і пошкодження.

Про це повідомляє очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

Минулої доби під ворожим дроновим терором, авіаційними ударами та артилерійськими обстрілами перебували Антонівка, Інженерне, Молодіжне, Придніпровське, Садове, Білозерка, Зорівка, Кізомис, Незламне, Станіслав, Софіївка, Широка Балка, Микільське, Токарівка, Берислав, Раківка, Тягинка, Одрадокам'янка, Ольгівка, Новорайськ, Хрещенівка, Нововоронцовка, Золота Балка, Веселе та місто Херсон.

Російські військові били по критичній та соціальній інфраструктурі; житлових кварталах населених пунктів області, зокрема пошкодили 4 багатоповерхівки та 3 приватні будинки.Також окупанти понівечили фермерське господарство, автозаправну станцію та приватні автомобілі.

Через російську агресію 6 людей дістали поранення. Також зі звільнених громад регіону евакуювали 2 людини.