Російські окупанти атакували цивільну у Херсоні

Російські окупанти атакували з дрона цивільну мешканку Херсона. Жінка отримала поранення.

Про це повідомляє Херсонська ОВА.

"Під ворожий удар потрапила 44-річна херсонка, яка йшла вулицею. Вона дістала вибухову травму, поранення грудної клітини та перелом кістки руки", – ідеться у повідомленні.

Постраждалій надали медичну допомогу та призначили амбулаторне лікування.