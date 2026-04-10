Російські окупанти атакували цивільну у Херсоні

Російські окупанти атакували з дрона цивільну мешканку Херсона. Жінка отримала поранення.
Про це повідомляє Херсонська ОВА.
"Під ворожий удар потрапила 44-річна херсонка, яка йшла вулицею. Вона дістала вибухову травму, поранення грудної клітини та перелом кістки руки", – ідеться у повідомленні.
Постраждалій надали медичну допомогу та призначили амбулаторне лікування.
- У Херсоні виявили чергове мінування ворогом території міста. Протипіхотні міни типу “Пряник” (“Плюшка”) виявили на розі Бериславського шосе та вулиці Миру.