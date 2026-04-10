Bloomberg: танкери із СПГ з Катару відмовилися від проходження Ормузької протоки
Жарт на 1 квітня знову посварив уряд Польщі з президентом
Українські військові знищили перший російський супутниковий термінал "Спирит-030", – радник міністра оборони
уточненоШтрафи медикам за некоректно виписані лікарняні? Які саме правила змінюють з 1 квітня
ЕксклюзивОчільник «Укренерго» заявив, що в майбутньому в Україні не буде потреби в великих ТЕС
Уряд Угорщини таємно профінансував приватизацію оборонних підприємств компанією з оточення Орбана, – розслідування
СБУ: на Харківщині затримали керівника регіонального осередку відомої політсили, який займався оборудками
Архітектори відмовилися від проєкту відновлення музею Шухевича у Львові
нова країнаВсе погано, але надії немає
Суспільство / Війна

Російські окупанти атакували цивільну у Херсоні

44-річна херсонка йшла вулицею на момент атаки.

Російські окупанти атакували цивільну у Херсоні
Фото: З відкритих джерел

Російські окупанти атакували з дрона цивільну мешканку Херсона. Жінка отримала поранення.

Про це повідомляє Херсонська ОВА.

"Під ворожий удар потрапила 44-річна херсонка, яка йшла вулицею. Вона дістала вибухову травму, поранення грудної клітини та перелом кістки руки", – ідеться у повідомленні. 

Постраждалій надали медичну допомогу та призначили амбулаторне лікування.

﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies