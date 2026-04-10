ГоловнаСуспільствоЖиття

СБУ закликає громадян дотримуватися заходів безпеки під час Великодніх свят

Українців застергіають бути пильними, адже ворог продовжує спроби дестабілізувати ситуацію.

Фото: СБУ

Служба безпеки закликає українців бути особливо уважними та дотримуватися правил безпеки під час Великодніх свят. 

У відомстві попереджають про регулярні спроби ворога дестабілізувати ситуацію всередині України, зокрема напередодні та під час великих релігійних свят.

У СБУ зазначають, що попри публічні заяви країни-агресора про так зване «перемир’я», російські спецслужби продовжують підривну діяльність. Вони застосовують інформаційно-психологічні операції, провокації, а також намагаються організовувати диверсії та терористичні акти.

Контррозвідка СБУ системно працює на випередження та вже запобігла більшості подібних злочинів. Зокрема, правоохоронці регулярно викривають агентурні мережі, які намагаються розпалювати конфлікти між релігійними громадами та дестабілізувати суспільну ситуацію.

Окремо в СБУ повідомляють про спроби ворога завербувати громадян для участі в підготовці терактів або коригуванні повітряних ударів по цивільній інфраструктурі. Основними цілями окупантів залишаються місця масового перебування людей.

Правоохоронці працюють у посиленому режимі 24/7, однак наголошують: ключовим елементом безпеки залишається уважність кожного громадянина.

Рекомендації СБУ під час Великодніх свят:

  • бути особливо пильними у місцях масового скупчення людей;
  • не реагувати на провокації та не брати участі в незаконних діях;
  • повідомляти поліцію або СБУ про підозрілих осіб і предмети;
  • інформувати про спроби вербування або пропозиції «легкого заробітку»;
  • не ігнорувати сигнали повітряної тривоги та прямувати в укриття;
  • за можливості допомагати іншим людям у разі небезпеки;
  • дотримуватися комендантської години.

У СБУ також нагадують про цілодобову гарячу лінію за номером 1516, а також інші канали зв’язку: чат-бот «Спали» ФСБшника» та електронну пошту [email protected]

«Своєчасна інформація може врятувати життя», — наголошують у відомстві та закликають громадян до відповідальності й обачності.

Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies