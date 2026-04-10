Прокуратура оскаржує зведення житлового комплексу на півострові у водоохоронній зоні Дніпра

Прокуратура оскаржує рішення міської ради Дніпра про зміну цільового призначення 3,4 га у водоохоронній зоні річки Дніпро.

Про це повідомили в Офісі генпрокурора.

“Господарський суд відкрив провадження за позовом Правобережної окружної прокуратури м. Дніпра щодо скасування рішення міськради про зміну цільового призначення ділянки та розірвання договору оренди”, – йдеться у пресрелізі.

Вартість земельної ділянки – понад 170 млн грн. Земля належала до водного фонду та рекреаційних територій, однак її перевели під житлову та громадську забудову.

Після цього ділянку передали в оренду під будівництво житлового комплексу з паркінгом. Попри складні гідрогеологічні умови орендар уже розпочав підготовчі роботи.

У прокуратурі застерігають, що забудова може порушити водний баланс, погіршити якість води та підвищити ризики підтоплень.

У зв’язку з цим прокуратура вимагає скасувати рішення міськради та розірвати договір оренди.