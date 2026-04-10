СБУ оголосила підозру росіянам, які командували атакою по Сумах на Вербну неділю минулого року

наслідки атаки у Сумах 13 квітня 2025 року

Служба безпеки України разом із ГУР МО України ідентифікувала та зібрала докази на вище командування російських військ, яке організувало ракетний удар по Сумах 13 квітня 2025 року на Вербну неділю.

Про це повідомили у СБУ та Офісі генпрокурора.

Як встановило розслідування, росіяни атакували центр прифронтового міста двома балістичними ракетами «Іскандер-М».

За даними слідства, ініціаторами обстрілу обласного центру були начальник штабу – перший заступник командувача об’єднаного угруповання військ (сил) в Україні ЗС РФ генерал-полковник Олексій Кім та його заступник – начальник розвідки полковник Василь Соловйов.

За наказом Кіма підготовкою ракетного удару займались посадовці Центру планування і координації вогневого ураження об’єднаного угруповання військ (сил) в Україні ЗС РФ:

віцеадмірал Сергій Пінчук – начальник Центру - заступник командувача (з вогневого ураження);

полковник Олександр Кісєдобрєв – начальник ракетних військ і артилерії Центру;

контрадмірал Олексій Пєтрушин – начальник центру управління розвідкою (вогневого ураження противника) Центру;

полковник Анатолій Городецький – начальник штабу Центру - заступник начальника ракетних військ і артилерії.

Безпосередньо віддали накази на здійснення пуску балістичних ракет з Курської та Воронезької областей:

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки заочно повідомили всім вісьмом рашистам про підозру за ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу України (воєнні злочини, які спричинили загибель людей, вчинені за попередньою змовою групою осіб).

Наслідки атаки РФ на Суми минулого року

Унаслідок ворожого удару по Сумах у Вербну неділю загинули 35 осіб, серед них – двоє дітей. 125 людей, зокрема 22 неповнолітніх, зазнали поранень різного ступеня тяжкості.

Також було зруйновано та пошкоджено майже 100 об’єктів цивільної інфраструктури, зокрема багатоквартирні будинки, навчальні заклади, магазини, громадський транспорт та пам’ятки архітектури місцевого значення.