Все погано, але надії немає
нова країнаВсе погано, але надії немає
Українські військові знищили перший російський супутниковий термінал "Спирит-030", – радник міністра оборони
Українські військові знищили перший російський супутниковий термінал "Спирит-030", – радник міністра оборони
Жарт на 1 квітня знову посварив уряд Польщі з президентом
Жарт на 1 квітня знову посварив уряд Польщі з президентом
Уряд Угорщини таємно профінансував приватизацію оборонних підприємств компанією з оточення Орбана, – розслідування
Уряд Угорщини таємно профінансував приватизацію оборонних підприємств компанією з оточення Орбана, – розслідування
СБУ: на Харківщині затримали керівника регіонального осередку відомої політсили, який займався оборудками
СБУ: на Харківщині затримали керівника регіонального осередку відомої політсили, який займався оборудками
Очільник «Укренерго» заявив, що в майбутньому в Україні не буде потреби в великих ТЕС
ЕксклюзивОчільник «Укренерго» заявив, що в майбутньому в Україні не буде потреби в великих ТЕС
Bloomberg: танкери із СПГ з Катару відмовилися від проходження Ормузької протоки
Bloomberg: танкери із СПГ з Катару відмовилися від проходження Ормузької протоки
Архітектори відмовилися від проєкту відновлення музею Шухевича у Львові
Архітектори відмовилися від проєкту відновлення музею Шухевича у Львові
Бережна: Росія пошкодила 1729 пам'яток культурної спадщини в Україні

Також окупанти викрадають цінності з музеїв на окупованій території. 

1729 пам’ятки культурної спадщини і 2500 об’єктів культурної інфраструктури пошкоджені в Україні внаслідок російської агресії. З них 513 ворог знищив повністю.

Про це віцепрем’єрка – міністерка культури Тетяна Бережна повідомила 10 квітня під час години запитань до уряду, стало відомо з трансляції. Вона сказала, що також росіяни незаконно вивозять культурні цінності з окупованої території.

“Росія викрала вже більше 35 000 музейних об’єктів. І понад 1.7 млн зараз знаходяться на окупованих територіях”, – сказала вона.

У зв’язку з цим Україна змінила підходи до культури. Торік культура була офіційно включена до системи національної безпеки України. 

243 викрадені цінності внесені до бази Інтерполу, що створює реальну можливість повернути їх. Також міністерство вперше ухвалило рішення евакуйовувати цінності в радіусі 50 км від лінії фронту.

"Ми розуміємо, хто відповідальний за такі рішення, хто здійснює евакуацію і які черги евакуації", – повідомила міністерка. 

Читайте також
