Також окупанти викрадають цінності з музеїв на окупованій території.

1729 пам’ятки культурної спадщини і 2500 об’єктів культурної інфраструктури пошкоджені в Україні внаслідок російської агресії. З них 513 ворог знищив повністю.

Про це міністерка культури Тетяна Бережна повідомила 10 квітня під час години запитань до уряду, стало відомо з трансляції. Вона сказала, що також росіяни незаконно вивозять культурні цінності з окупованої території.

“Росія викрала вже більше 35 000 музейних об’єктів. І понад 1,7 млн зараз знаходяться на окупованих територіях”, – сказала вона.

У зв’язку з цим Україна змінила підходи до культури. Торік культура була офіційно включена до системи національної безпеки України.





1729 пам’ятки культурної спадщини і 2500 об’єктів культурної інфраструктури пошкоджені в Україні внаслідок російської агресії. З них 513 ворог знищив повністю.

Про це віцепрем’єрка – міністерка культури Тетяна Бережна повідомила 10 квітня під час години запитань до уряду, стало відомо з трансляції. Вона сказала, що також росіяни незаконно вивозять культурні цінності з окупованої території.

“Росія викрала вже більше 35 000 музейних об’єктів. І понад 1.7 млн зараз знаходяться на окупованих територіях”, – сказала вона.

У зв’язку з цим Україна змінила підходи до культури. Торік культура була офіційно включена до системи національної безпеки України.

243 викрадені цінності внесені до бази Інтерполу, що створює реальну можливість повернути їх. Також міністерство вперше ухвалило рішення евакуйовувати цінності в радіусі 50 км від лінії фронту.

"Ми розуміємо, хто відповідальний за такі рішення, хто здійснює евакуацію і які черги евакуації", – повідомила міністерка.