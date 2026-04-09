Тридцять років разом: Бевза, Лебединець і Литвиненко показують спільну ретроспективу в музеї Шевченка

У Національному музеї Тараса Шевченка триває виставка «Ініціація. 30 років. ЕТ САЕТЕRА...» – спільний проєкт трьох київських художників, Петра Бевзи, Петра Лебединця та Олексія Литвиненка. Кураторка проєкту – Наталія Сидоренко.

Відправна точка виставки – проєкт «ЕТ САЕТЕRА», реалізований художниками у 1996–1997 роках. Тоді вони мали виставку в Ніцці, де отримали почесний приз, а також у Люксембурзі, Каннах, Мангеймі, Женеві та Парижі. Нинішня експозиція – ретроспективний погляд на тридцять років роботи кожного з авторів.

Усі троє закінчили Київський державний художній інститут (нині НАОМА) з різницею у кілька років. Петро Бевза народився у 1963 році на Київщині, закінчив Київський державний художній інститут у 1985-му.У живописі він працює зі світлом і сакральним виміром, його полотна описують як «проявлення» прихованих сенсів. Роботи Бевзи зберігаються в Музеї сучасного мистецтва у Швейцарії, Міжнародній академії довкілля в Женеві та Національному банку України. Петро Лебединець народився у Мелітополі, навчався в тому ж інституті у 1978–1984 роках.Художник-абстракціоніст, він зводить колір в абсолют і звільняє його від форми і сюжету. Його роботи зберігаються у Музеї історії мистецтв у Відні та Національному художньому музеї України. Олексій Литвиненко народився у 1961 році в Києві, закінчив Київський художній інститут у 1985-му.Він працює у стилістиці метафізичного реалізму, передаючи мовою колористики ідеї філософії Сходу. У 1997 році Литвиненко отримав Гран-прі Міжнародного фестивалю мистецтва «Золотий перетин» та звання «Художник року».

Виставка працюватиме до 3 травня 2026 року. Організатори – Національний музей Тараса Шевченка, “Українська проєктна агенція”, “Креативне ательє Bifurcation”, мистецький партнер – Національний музей “Київська картинна галерея”.