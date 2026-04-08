Культура

Оксана Забужко виступить у культурному центрі De Balie в Амстердамі із розмовою про війну, пам’ять і літературу

Також з нею буде говорити нідерландська письменниця Ліза Вееда.

CultHub
Оксана Забужко на Ляйпцизькому книжковому ярмарку, 29 березня 2025.
Фото: Віра Думке

Українська письменниця Оксана Забужко візьме участь у публічній дискусії в Амстердамі, присвяченій ролі літератури в осмисленні історії та сучасної війни. Про це на своїй фейсбук-сторінці пише Посольство України в Нідерландах.

Зустріч відбудеться у культурному центрі De Balie, де авторка разом із нідерландською письменницею Лізою Веедою говоритимуть про те, як література допомагає зробити видимими досвіди, що залишаються поза межами офіційних історичних наративів.

У фокусі розмови — взаємозв’язок приватного життя і політичних процесів, вплив невирішених історичних подій на ідентичність, а також нове звучання цих тем після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Окрему увагу буде приділено письму в умовах війни та ролі культури у протидії стиранню пам’яті.

Подія відбудеться у неділю, 3 травня, о 15:00.

Генеральним партнером проєкту CultHub є компанія «Карпатські мінеральні води». Компанія розділяє переконання LB.ua щодо важливості культурної дипломатії та не втручається у редакційну політику. Усі матеріали проєкту є незалежними та створеними відповідно до професійних стандартів.
﻿
