PinchukArtCentre представить виставку «Still Joy» в межах паралельної програми Венеційської бієнале 2026

Проєкт відкриється 9 травня у Венеції.

PinchukArtCentre представить виставку «Still Joy» в межах паралельної програми Венеційської бієнале 2026
Фото: Ashfika Rahman

PinchukArtCentre презентує виставку Still Joy — From Ukraine Into the World у межах паралельної програми La Biennale di Venezia. Проєкт під назвою «Still Joy» ( «Тиха тривка радість») об’єднає провідних українських та міжнародних митців і мисткинь, які досліджують радість як форму життєвої сили та прояв людяності навіть у часи випробувань. В основі виставки — реальні свідчення, зібрані українським ветераном Глібом Стрижко, який пережив російський полон, та журналісткою Наталією Гуменюк, співзасновницею The Reckoning Project.

Серед учасників виставки — українські художники Нікіта Кадан, Жанна Кадирова, Алевтіна Кахідзе, Олексій Сай, а також міжнародні автори, зокрема Тасіта Дін, Раян Ґандер та Ашфіка Рахман.

Фото: Katya Lesiv
Кураторами виставки будуть Бйорн Гельдхоф та Олександра Погребняк. Експозиція триватиме у Венеції з 9 травня по 1 серпня 2026 року.

Виставка Still Joy постає як художня відповідь на сучасні виклики: її наратив формується в Україні, але резонує на глобальному рівні. Проєкт досліджує крихку, проте незламну радість як спосіб зберегти людяність і зв’язок зі світом навіть у часи війни.

Генеральним партнером проєкту CultHub є компанія «Карпатські мінеральні води». Компанія розділяє переконання LB.ua щодо важливості культурної дипломатії та не втручається у редакційну політику. Усі матеріали проєкту є незалежними та створеними відповідно до професійних стандартів.
