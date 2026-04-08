Українська опера GAIA-24 перемогла у міжнародному конкурсі Music Theatre Now

Цей конкурс що три роки обирає найбільш інноваційні та актуальні проєкти у сфері сучасного музичного театру.

Українська постановка GAIA-24. Opera del Mondo від лабораторії Opera Aperta стала лауреатом міжнародного конкурсу Music Theatre Now (MTN). Результати конкурсу розмістили на його офіційному сайті.

Міжнародне журі відібрало роботу композиторів Романа Григоріва та Іллі Разумейка до списку 7 найвизначніших музично-театральних проєктів світу серед робіт сезону 2023-2025.

Журі MTN назвало оперу твором, який розглядає сцену як “планетарний ландшафт, а не як театральну оболонку” і означило виставу як твір, що фундаментальним чином переосмислює жанр опери як такий: «Резонанс GAIA-24 зумовлений відчуттям того, що це не просто мистецький твір, а культурна інтервенція. Вистава показує як опера, яка колись асоціювалася з імперською величчю, може бути переосмислена як нагальне місце планетарної свідомості.»

Також журі зробило акценти на окремих аспектах оперного твору, таких як розширена сценографія, хореографія та драматургія. Крім того, жюрі було вражено тим, яким чином музичний театр може говорити про реальність оточуючої війни та ландшафтів: “Ця постановка розширює межі музичного театру до масштабів, на які рідко хто наважується. Це твір не про екологію — він діє за законами екології. Структури тут народжуються, розпадаються, сплітаються й трансформуються. Голоси зливаються із шумами довкілля. Тіла взаємодіють із ландшафтами, які не є метафоричними, а вкорінені в живу реальність України, посіченої війною.”

Фото: Denys Melnyk GAIA-24

До складу журі конкурсу Music Theatre Now увійшли представники музичного театру та перформативного мистецтва з чотирьох континетів: директорка найбільшого в Південній Америці оперного театру Theatro Municipal di San Paolo Андреа Санторіні, креативна ко-директорка Мюнхенської бієнале нового музичного театру Мануела Керер, артистична директорка фестивалю перформативних мистецтв PuSH у Ванкувері Габріеле Мартін, режисер та хореограф з Самоа/Нової Зеландії Лемі Поніфасіо та директорка The Centre for the Less Good Idea в Йоханнесбурзі Бронвін Лейс.

«Ми вдячні журі за визнання. Завдяки багаторічній підтримці низки європейських фестивалів, незалежна сучасна українська опера, створена українськими артистами з українських пейзажів, історій, тіл та голосів, опера яка парадоксальним чином не потрібна в Україні, залишається все ж таки потрібною для світу та Європи, та продовжує існувати в нашій лабораторії в Києві», — зазначають автори проєкту GAIA-24.

Зараз команда Opera Aperta працює над наступною оперою Modraniht. Songs of winter war, світова прем‘єра якої відбудеться 10 травня в приміщенні МЦКМ на закритті фестивалю KЇ FEST.

Про конкурс Music Theatre Now:

глобальна платформа, що кожні три роки обирає найбільш інноваційні та актуальні проєкти у сфері сучасного музичного театру;

цього разу журі переглянуло понад дві сотні заявок з усіх континентів, відзначивши твори, що розширюють етичні та естетичні горизонти мистецтва;

церемонія нагородження переможців відбудеться в травні в Роттердамі;

у 2021 році опера CHORNOBYLDORF від лабораторії Opera Aperta увійшла до шістки найкращих опер конкурсу Music Theatre Now.

