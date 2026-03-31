У травні в Києві пройде 1-й KЇ FEST – міжнародний театральний фестиваль, створений в Україні. У програмі – прем’єра нової опери від Opera Aperta, показ нью-йоркської постановки «Троянські жінки» та ще 6 вистав від українських режисерок і публічні дискусії довкола тем вистав.

Фестиваль організовує громадська організація КЇ PLATFORMA (засновниця Крістіна Кісєльовайте) за підтримки Міністерства культури України, Посольства Литви в Україні та українського бізнесу.

Старт фестивалю відбудеться 7 травня. Його відкриє вистава “Робота з тінню” Тамари Трунової. Протягом чотирьох днів глядачі побачать вистави «Brecht Cabarett» Оксани Дмітрієвої, «SERENDIPITY» Марії Шварньової, «Орландо» Тетяни Костинюк, «Енеїда» Ольги Семьошкіної від Театру ветеранів, «Троянські жінки» Романи Ізабели Соутус – спільний міжнародний проект українського клубу «НАШі» з нью-йоркським La MaMa Experimental Theatre Club та The Trojan Women Project. Це легендарна театральна постановка 1974 року створена за мотивами п'єси «Троянські жінки», за задумом та режисурою Андрія Сербана та Елізабет Свадос, за участю театральної трупи Great Jones Repertory Company та за підтримки легендарної театральної продюсерки Еллен Стюарт. Вона вперше адаптована для України спеціально до KЇ FEST. Закриє фестиваль світова прем’єра вистави «MŌDRANIHT songs of winter war» від Opera Aperta.

Фестиваль проведуть на восьми локаціях: «МЦКМ», «Малий театр», «Театр на Лівому березі», «Молодий театр», театр «Золоті ворота», Concert Hall на Кирилівській, 41, Кіностудія Довженка, готель Bursa.

Команда фестивалю організовує приїзд міжнародних гостей — кураторів, директорів великих фестивалів, театральних продюсерів з Британії, Німеччини, Польщі, Литви, Латвії, Фінляндії, Чехії, Австрії.

Усі вистави супроводжують англійські субтитри. Квитки на вистави – за посиланням; реєстрацію на публічні події відкриють наприкінці квітня, вона буде доступна у соцмережах.

Фото: KЇ FEST

Фото: KЇ FEST

Фото: KЇ FEST