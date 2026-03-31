Детективи і трилери: 9 новинок, від яких неможливо відірватися

Динамічний початок, тривожна кульмінація й неочікувана розв'язка — саме ці елементи формують нерв трилера, що тримає читача в напрузі до самого фіналу. Детективна проза апелює до іншого задоволення — інтелектуального; вона запрошує долучитись до розслідування, випробувати власну спостережливість і логіку. Сучасні автори дедалі сміливіше поєднують психологічну напругу трилера з аналітичною структурою детективу, створюючи багатошарові сюжети, де однаково важать і атмосфера, і логіка, і достовірність характерів. Саме такі книжки найважче відкласти: вони змушують сумніватися у власних здогадках, переосмислювати прочитане. Ми зібрали добірку із дев'яти книжкових новинок цих жанрів; обирайте історію, що зачепить саме вас.

«Проникнення зі зломом. Посібник для початківців». Ендрю Гантер Мюррей

ВСЛ

Поки Лондон задихається від житлової кризи, Ел знаходить вельми нетривіальний спосіб вирішити проблему з дахом над головою: він оселяється в будинках заможних власників за їхньої відсутності. Його схема підпорядкована чіткому внутрішньому кодексу — не красти, не псувати майно, не залишати слідів, а натомість ще й доглядати за оселею.

Та одного разу відточена система дає фатальний збій. Разом із випадковими знайомими Ел потрапляє не в той будинок і не в той час: господар опиняється вдома, і їхня зустріч завершується смертельним пострілом. Відтепер Ел — головний підозрюваний у вбивстві. Мимоволі він потрапляє у темну павутину офшорних оборудок, шахрайства з нерухомістю, корупції та шпигунських ігор. Очікуючи суду в лондонській в'язниці Бріктон, він сидить за старим тюремним комп’ютером і відтворює події, що привели його до камери.

Автор роману — британський письменник, подкастер і комік — майстерно балансує між соціальною сатирою, кримінальним трилером, пригодницькою комедією та шпигунським детективом.

«Мертва Віта». Анна Стаднік

Лабораторія

Це психологічний трилер, у якому поєднано українську містику та історію жінки, змушеної знову й знову проживати власну смерть.

Щомісяця Віта вмирає, аби на ранок прокинутися знову — спустошеною, без частини спогадів і жодного розуміння, як вирватися з цього макабричного «дня бабака». Тим часом на вуличках київської Солом’янки розгортається кривава гра: люди, яких Віта ще вчора називала знайомими, гинуть за страшних обставин. Дівчина поступово усвідомлює, що її циклічні смерті — не випадкова аномалія. За нею стежать, і переслідувач, який знає про неї надто багато, вже зовсім поруч.

У книзі присутні фізіологічна точність страждань, натуралізм смертей і відверті сцени насилля. Містичне тут щільно вростає в реальність, підважуючи саму природу подій і змушуючи читача сумніватися, хто ж насправді керує цією грою.

«Апеляція». Дженіс Галлетт

Книголав

Викладач школи права доручає двом студентам — Олуфемі Хассану та Шарлотті Голройд — перевірити матеріали справи, за якою мають винести вирок, і з’ясувати, чи не було допущено судової помилки. Перед ними постає архів із свідчень, електронних листів, повідомлень та газетних вирізок. У цьому строкатому масиві заховані всі ключі до правди.

Справа розгортається навколо театральної трупи «Актори Чесного шляху», яка занурена в напружений ритм репетицій напередодні прем’єри. Родину режисера Мартіна Гейворда та його дружини Гелен — зірки постановки — спіткає трагедія: їхній маленькій онуці діагностують рідкісну форму раку. Єдиним шансом стає експериментальне лікування, вартість якого вимірюється астрономічною сумою. Актори об’єднуються, щоб організувати збір коштів і дати дитині шанс на порятунок.

Та спільна благородна справа швидко оголює приховані тріщини всередині колективу. Одні сумніваються в ефективності експериментальної терапії, інші — у щирості тих, хто опинився в центрі подій. Замкнена спільнота театралів живе за власними правилами: ієрархія тут майже непорушна, репутація важить більше за відвертість, а дрібні образи роками накопичуються під маскою ввічливості. Напруга поволі наростає, конфлікти виходять на поверхню, і під час генеральної репетиції все досягає шокуючого апогею.

«Погана мати». Міа Шерідан

РМ

Американська письменниця Міа Шерідан відома передусім романтичною прозою, однак у цьому романі звертається до напруженого психологічного трилера.

Детективка Сієнна Вокер намагається врятувати кар’єру після скандалу, який змусив її залишити поліцію Нью-Йорка. Пропозиція роботи в Ріно, штат Невада, видається єдиним виходом — але це місто, куди вона колись поклялася більше не повертатися. Тут залишилися невдалі заручини та болісні сімейні спогади, і переїзд змушує її зустрітися з минулим.

Перше ж розслідування на новому місці швидко набуває химерного й тривожного характеру. Убивця поводиться так, ніби розігрує ретельно спланований спектакль, адресований особисто Сієнні. Біля тіл жертв він залишає заплутані підказки й уривки щоденникових записів, звернені безпосередньо до неї. У цих текстах — історія про матір, жорстоке насильство, викривлену любов і про те, як народжуються монстри.

Чим далі просувається розслідування, тим складніше провести межу між чужою сповіддю та відлунням власного травматичного досвіду. Кожен новий доказ відкриває черговий фрагмент правди й водночас підважує очевидне. Зрештою стає ясно: той, хто стоїть за серією вбивств, знає її минуле до найменших деталей і давно стежить за кожним її кроком.

«Залишена». Оксана Ковальчук

Жорж

Усе починається з буденного бажання підзаробити. Студентка Ольга час від часу підробляє перевезенням вантажів, але цього разу отримує незвичну пропозицію: відвезти дівчину-підлітка Настю до бабусі у віддалене поліське село Шаблища. Однак поїздку обриває моторошна знахідка — Ольга натрапляє на тіло жінки, сховане в колоді, неначе в химерній домовині.

Село розташоване на територіях, що постраждали від Чорнобильської катастрофи. Вони не настільки забруднені, щоб мешканців виселяли примусово, але достатньо близькі до зони відчуження, аби життя тут поступово занепадало. Застрягши в цьому ізольованому місці, Ольга змушена розбиратися, що ж насправді тут коїться. Її погляд чужинки підсвічує те, до чого місцеві давно звикли й навчилися не помічати, а лячні легенди про ліс лише підживлюють страх.

Ковальчук, яка сама виросла на Поліссі, тонко відчуває цей ландшафт і перетворює його на повноцінного учасника оповіді. Завдяки живому поліському мовленню, напруженому саспенсу й уважній соціальній оптиці роман отримує виразне регіональне тло. Містичний вимір авторка вводить украй обережно — на рівні чуток, передчуттів і фольклору, змушуючи читачів балансувати між раціональним поясненням і тривожним відчуттям присутності чогось давнього, позалюдського.

«Самородки». Дженніфер Лінн Барнс

READBERRY

Перша частина чотиритомного циклу від авторки міжнародних бестселерів «Спадок Готорна» та «Ігри спадкоємців». Хоча роман побачив світ ще у 2013 році, нову хвилю популярності він здобув нещодавно, зокрема завдяки трендам у TikTok.

Головна героїня, сімнадцятирічна Кессі Гоббс, володіє рідкісним даром «читати» людей: вона безпомилково фіксує жести, мікроемоції та приховані наміри. Проте її власне життя ніби завмерло тієї миті, коли вона втратила матір. Кессі роками залишалася сам на сам із цією травмою, аж поки таємничий агент ФБР не запропонував їй місце в закритій програмі. Там дівчина зустрічає ще чотирьох підлітків із винятковими здібностями.

Разом вони аналізують старі нерозкриті справи, відтворюючи логіку злочинців, і для Кессі це стає шансом наблизитися до розгадки вбивства матері. Та з’являється серійний убивця, який діє тут і зараз, перетворюючи «самородків» на мішень. Відтепер їхні таланти — це водночас єдиний шанс на порятунок і причина смертельної небезпеки, адже протистояти доведеться тому, хто вже уважно вивчив кожного з них і грає на кілька кроків уперед.

Авторка має докторський ступінь із психології та когнітивістики, а також викладає письменницьку майстерність. Працюючи над циклом «Самородки», вона спиралася на наукові дослідження та мемуари профайлерів ФБР.

«Одна одній». Дмитро Палій

РМ

Третя частина трилерної пенталогії від українського судмедексперта й військовослужбовця. Її цілком можна читати окремо, проте в межах серії вона набуває додаткових відтінків і перегукується з попередніми книгами.

Події починаються з презентації в бібліотеці, яку раптово обриває смерть автора просто під час зустрічі з читачами. Поліція швидко звужує коло підозрюваних до п’яти присутніх жінок. Кожна має болісні таємниці; щоб відвести від себе підозри, жінки змушені діяти разом — домовлятися, ризикувати й поступово вчитися довіряти одна одній. Ситуацію загострює поява небезпечного переслідувача. Тепер питання постає вже не тільки в тому, хто вбивця, а в тому, хто контролює розвиток подій.

Напругу оповіді тут живить відчуття постійної небезпеки та неможливість повністю зрозуміти чужі мотиви.

«Не достоту мертва». Голлі Джексон

READBERRY

Це дебют у дорослій літературі авторки популярного young-adult бестселера «Посібник з убивства для хорошої дівчинки». У 2025 році нова книжка здобула премію Goodreads Choice Award у категорії «Улюблений детектив та трилер».

Двадцятисемирічна Джет Мейсон — донька однієї з найбагатших родин Вудстока. У неї є комфорт і фінансова незалежність, проте зовсім нема відчуття реальності. Вона ніби чекає на момент, коли нарешті почне по-справжньому жити. Та все змінюється, коли на неї нападає злочинець. Джет виживає, але отримує важку травму голови, що будь-якої миті може спровокувати фатальну аневризму. Лікарі дають їй лише тиждень.

Проте замість того, щоб покірно чекати на смерть, Джет вирішує дізнатися, хто винен. Хай вона ніколи в житті не доводила справ до кінця — але бодай це стане її фінальним тріумфом. Разом із другом дитинства Біллі вона кидається у відчайдушну гонитву за правдою.

Коли в тебе лишається всього сім днів, соціальні норми, ввічливість і страхи просто перестають працювати. Джет уперше стає по-справжньому вільною. Вона дивиться на оточення зовсім іншим поглядом: дисфункційна родина з темними секретами, колишня найкраща подруга, яка тепер стала невісткою, колишній хлопець... мотив є буквально в кожного.

«Шлях додому». Себастіан Фітцек

Vivat

Психологічний трилер від одного з найуспішніших сучасних німецьких письменників. У ньому Себастьян Фітцек препарує психологію жертви й оголює ті моторошні реалії, про які суспільство воліє мовчати.

Берлін. Пізній суботній вечір. Джулс Таннберґ працює на волонтерській гарячій лінії підтримки. Він має бути тим самим рятівним голосом у слухавці для жінок, яким страшно повертатися додому темними вулицями: заспокоювати їх, а в разі небезпеки — викликати поліцію. Зазвичай його зміни проходять спокійно. Аж поки не телефонує Клара.

Жінка на іншому кінці дроту охоплена панікою. Вона переконана, що стала наступною мішенню сумнозвісного Календарного вбивці. Психопат залишив їй послання із датою смерті на стіні спальні. І цей час настане менш, ніж за дві години. Під час розмови Клара розповідає Джулсові про фізичне й психологічне насильство, сталкінг і постійний страх.

Стрімкий темп сюжету письменник підтримує шоковими твістами, атмосферою тривоги та квестом із поступового збирання пазла, який моментально затягує читача.

У 2024 році роман отримав екранізацію під назвою «Календарний вбивця».