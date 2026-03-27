Церемонія Оскар переїде за межі Голлівуда

Організатори кінопремії Оскар оголосили про підписання угоди з компанією AEG, яка володіє комплексом глядацьких споруд LA Live і знайшла для церемонію нову домівку.

Як пише BBC, починаючи з 2029 року, нагородження призами кіноакадемії США відбуватиметься у театрі Пікок, а не у театрі Долбі (у минулому - Кодак), який був місцем проведення щорічного зібрання усіх зірок кіноіндустрії з 2002 року.

Таким чином премія перебереться ближче до центру Лос-Анджелеса і залишить околиці голлівудських пагорбів, а також легендарну Алею слави із зірками на честь видатних акторів та виконавців.

Театр Пікок має можливість вмістити більше глядачів церемонії. До того ж, у комплексі LA Live відбуваються дві інші найпопулярніші події світу розваг - нагородження Еммі та Греммі.

У 2029 році Оскар не лише переїде, але й стане транслюватися на YouTube безкоштовно для усіх користувачів інтернету у світі. Це станеться рівно за рік після того, як відбудеться ювілейна 100-та церемонія.