Перед тим виступи пропутніського скрипаля заблокували в багатьох країнах Європи та в США.

Тодішній художній керівник Маріїнського театру Валерій Гергієв та президент РФ Володимир Путін після вистави в Маріїнському теат

Міжнародна ініціатива Arts Against Aggression оприлюднила відкритий лист із закликом скасувати виступ російського скрипаля Вадима Репіна у Софійській філармонії. Автори звернення вважають участь музиканта неприйнятною через його зв’язки з політикою Кремля та участь у проєктах, що мають пропагандистський характер.

У листі наголошується, що Репін протягом багатьох років був залучений до державних культурних ініціатив Росії та отримував фінансування від структур, пов’язаних із владою. Зокрема, його фонд після початку повномасштабного вторгнення отримав понад 100 млн рублів від президентського фонду культурних ініціатив РФ.

Також автори звернення звертають увагу на участь музиканта в концертах, організованих Кремлем, а також на його публічну присутність у контексті офіційних заходів, що підтримують російську державну політику.

Активісти підкреслюють, що культура не може бути відокремлена від політичного контексту під час війни, особливо якщо вона використовується як інструмент «м’якої сили» для легітимізації дій держави-агресора.

У зверненні також наведено приклади попередніх скасувань виступів Репіна в Європі — зокрема в Німеччині та Італії — після закликів українських дипломатів і громадськості.

Автори листа закликають Софійську філармонія наслідувати ці рішення та відмовитися від співпраці з артистами, яких вони вважають пов’язаними з російською пропагандою.