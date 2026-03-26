"Мадяр" відповів Садовому, який має "багато питань" через дрони в Львові: не збили всього 3% (оновлено)
"Мадяр" відповів Садовому, який має "багато питань" через дрони в Львові: не збили всього 3% (оновлено)
Самотність Патріарха. Як і чим запам’ятається Філарет Денисенко
Самотність Патріарха. Як і чим запам’ятається Філарет Денисенко
Командувач СБС «Мадяр» виступив проти фізичного тиску на військових та ухилення від закону
Командувач СБС «Мадяр» виступив проти фізичного тиску на військових та ухилення від закону
Архієпископ Сумський і Охтирський Никодим повідомив про те, що очолив УПЦ КП
Архієпископ Сумський і Охтирський Никодим повідомив про те, що очолив УПЦ КП
Укрзалізниця призупинила пряме сполучення між Києвом та Харковом поїздом "Інтерсіті"
Укрзалізниця призупинила пряме сполучення між Києвом та Харковом поїздом "Інтерсіті"
Леся Карнаух: «Під сплату ПДВ підпадають ≈250 тисяч ФОПів. Прогнозовані надходження до бюджету — до 20 млрд грн на рік»
Леся Карнаух: «Під сплату ПДВ підпадають ≈250 тисяч ФОПів. Прогнозовані надходження до бюджету — до 20 млрд грн на рік»
Омбудсман відреагував на образливі вислови депутатки з Дніпропетровщини про хворих дітей
Омбудсман відреагував на образливі вислови депутатки з Дніпропетровщини про хворих дітей
Угорщина будує новий трубопровід для нафтопродуктів зі Словаччиною
Угорщина будує новий трубопровід для нафтопродуктів зі Словаччиною
МВФ занепокоєний, чи буде здатна Україна отримати $8,1 млрд допомоги на тлі затягування Радою прийняття необхідних рішень
МВФ занепокоєний, чи буде здатна Україна отримати $8,1 млрд допомоги на тлі затягування Радою прийняття необхідних рішень
У Софії закликають скасувати концерт пропутінського скрипаля Вадима Репіна через зв’язки з Кремлем

Перед тим виступи пропутніського скрипаля заблокували в багатьох країнах Європи та в США.

У Софії закликають скасувати концерт пропутінського скрипаля Вадима Репіна через зв’язки з Кремлем
Тодішній художній керівник Маріїнського театру Валерій Гергієв та президент РФ Володимир Путін після вистави в Маріїнському теат
Фото:  EPA/UPG

Міжнародна ініціатива Arts Against Aggression оприлюднила відкритий лист із закликом скасувати виступ російського скрипаля Вадима Репіна у Софійській філармонії. Автори звернення вважають участь музиканта неприйнятною через його зв’язки з політикою Кремля та участь у проєктах, що мають пропагандистський характер.

У листі наголошується, що Репін протягом багатьох років був залучений до державних культурних ініціатив Росії та отримував фінансування від структур, пов’язаних із владою. Зокрема, його фонд після початку повномасштабного вторгнення отримав понад 100 млн рублів від президентського фонду культурних ініціатив РФ. 

Також автори звернення звертають увагу на участь музиканта в концертах, організованих Кремлем, а також на його публічну присутність у контексті офіційних заходів, що підтримують російську державну політику.

Активісти підкреслюють, що культура не може бути відокремлена від політичного контексту під час війни, особливо якщо вона використовується як інструмент «м’якої сили» для легітимізації дій держави-агресора. 

У зверненні також наведено приклади попередніх скасувань виступів Репіна в Європі — зокрема в Німеччині та Італії — після закликів українських дипломатів і громадськості.

Автори листа закликають Софійську філармонія наслідувати ці рішення та відмовитися від співпраці з артистами, яких вони вважають пов’язаними з російською пропагандою.

Читайте також
