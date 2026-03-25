Самотність Патріарха. Як і чим запам'ятається Філарет Денисенко
Суспільство / Війна

На Харківщині поліцейські евакуювали з-під завалів поранену жінку

Її син, який також був поранений, зміг зв'язатись з поліцією.

Ілюстративне фото
Фото: Хосе Колон

В Куп'янському районі Харківщини поліцейські евакуювали з-під завалів поранену жінку.

Про це повідомили в Національній поліції.

25 березня окупанти завдали серію авіаударів керованими бомбами - щонайменше чотири влучання сталися поблизу житлового будинку.

Поранений місцевий житель зміг зв’язатись з поліцейськими та повідомив, що під завалами залишилась його мати.

Правоохоронці залучили групу «кейс-евак» на броньованому транспорті.

"Поранену жінку винесли на ношах та разом із сином евакуювали. Уже за кілька хвилин обох доставили до медичного закладу та передали лікарям", - йдеться в повідомленні.

  • Росіяни атакували рятувальників, які ліквідовували наслідки обстрілів на Харківщині. Надзвичайники встигли перейти до укриття.
  • Унаслідок російських ударів по медзакладу у селі Шевченкове Куп'янського району Харківщини є постраждалі серед цивільних.
