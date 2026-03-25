В Куп'янському районі Харківщини поліцейські евакуювали з-під завалів поранену жінку.
Про це повідомили в Національній поліції.
25 березня окупанти завдали серію авіаударів керованими бомбами - щонайменше чотири влучання сталися поблизу житлового будинку.
Поранений місцевий житель зміг зв’язатись з поліцейськими та повідомив, що під завалами залишилась його мати.
Правоохоронці залучили групу «кейс-евак» на броньованому транспорті.
"Поранену жінку винесли на ношах та разом із сином евакуювали. Уже за кілька хвилин обох доставили до медичного закладу та передали лікарям", - йдеться в повідомленні.
