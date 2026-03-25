Умєров поскаржився, що від його імені невідомі звертаються до міжнародних партнерів і колег «з різними запитами»

Секретар РНБО Рустем Умєров заявив, що останніми днями невідомі звертаються від його імені до міжнародних партнерів і колег «з різними запитами».

За словами посадовця, фіксують такі спроби з невідомих номерів.

«Невстановлені особи представляються моїм ім’ям і звертаються до міжнародних партнерів, дипломатичного корпусу, колег з різними запитами, намагаючись отримати інформацію», - розповів Умєров.

Він наголосив, що ці повідомлення «не мають жодного відношення до мене чи до офіційної діяльності» і закликав усіх «дотримуватися інформаційної гігієни та перевіряти джерела комунікації». Умєров додав, що в разі отримання подібних повідомлень треба звернутися до Апарату РНБО України для уточнення та верифікації.