Міноборони: Україна розвиває ешелонований захист неба після масованої атаки РФ

24 березня Росія застосувала практично всі доступні ресурси під час масштабної атаки на Україну.

Україна продовжує посилювати систему ППО та працює над створенням нового рубежу захисту, який має унеможливити атаки по західних областях.

Про це повідомляє Міністерство оборони України.

Поштовхом для зміцнення ППО стала одна з наймасштабніших повітряних атак за весь час повномасштабної війни, яку українські сили відбили 24 березня. Попри рекордну кількість засобів ураження, українські військові знищили понад 94% ворожих цілей.

За даними оборонного відомства, атака була комбінованою: російські війська застосували балістичні та крилаті ракети, а також ударні безпілотники. Загалом за добу було використано 999 дронів, серед яких "Шахед", "Герань" та "Гербера".

Особливо інтенсивною була атака на Київську область — лише в цьому регіоні ворог застосував близько 250 безпілотників. Водночас сили ППО знищили всі цілі, а над Києвом не було зафіксовано жодного ворожого об’єкта.

У Міноборони наголошують, що Росія намагається перевантажити систему протиповітряної оборони, використовуючи різні типи озброєння на різних висотах і швидкостях.

У відповідь Україна розвиває ешелоновану систему ППО, яка передбачає комплексне використання всіх доступних засобів. До відбиття атак залучаються підрозділи Повітряних сил, дрони-перехоплювачі, мобільні вогневі групи, тактична авіація та гелікоптери.

У відомстві зазначають, що Україна вже проводить масштабні комплексні повітряні операції, які не мають аналогів у світі.

Результати цієї роботи вже помітні у великих містах, які раніше були основними цілями ворога. Водночас, усвідомлюючи зниження ефективності атак по мегаполісах, противник зміщує фокус на удари по цивільній інфраструктурі в західних регіонах.

Саме тому Міністерство оборони працює над створенням нового рубежу повітряного захисту, який має посилити безпеку мирних міст на заході країни.

У відомстві також підкреслили, що під час атаки 24 березня Росія застосувала практично всі доступні ресурси, що свідчить про спробу прорвати українську систему ППО.