Державна служба України з етнополітики та свободи совісті оприлюднила результати дослідження діяльності монастиря «Свято-Покровська Голосіївська пустинь».
Як ідеться на сайті ДЕСС, експерти виявили ознаки афілійованості релігійної установи з іноземною організацією, діяльність якої заборонена в Україні.
Через це Голосіївському монастирю Київської митрополії УПЦ винесли офіційний припис про усунення порушень законодавства про свободу совісті.
Згідно з вимогами ДЕСС, керівництво монастиря має виконати умови припису до 27 квітня. Зокрема, намісник монастиря повинен надати рішення собору про повний вихід установи зі структури Київської митрополії УПЦ. Це рішення має супроводжуватися відповідними змінами до статуту, які підтверджують розрив ієрархічного підпорядкування.
Окремою вимогою до намісника є публічна заява про незгоду з його призначенням до статутних органів управління Російської православної церкви (РПЦ). Він має офіційно підтвердити припинення своїх повноважень у структурах РФ та надати документальне свідчення розірвання всіх зв’язків із Московським патріархатом. У разі ігнорування цих вимог до релігійної організації можуть застосувати санкції, попередила ДЕСС.
- У січні цього року стало відомо, що настоятель чоловічого монастиря "Свято-Покровська Голосіївська пустинь" архієпископ Ісаакій Ворзельський, або ж Федір Пилипович Андроник, ймовірно, залишив територію України після публікації розслідування про діяльність підпільної школи, де дітей навчали за радянською програмою.
- "Слідство.Інфо" зʼясувало, що при монастирі УПЦ МП у Києві працювала підпільна школа, де дітям викладали за радянськими підручниками, показували російські фільми та вчили російських пісень. І хоча директорка Анна Болгова називала заклад "сімейним клубом", він працював як звичайна школа - діти вчилися пʼять днів на тиждень з 9:00 до 14:00, є група продовженого дня.
- Після публікації матеріалу СБУ почала розслідувати можливу протиправну діяльність. Також міністр освіти і науки Оксен Лісовий доручив здійснити перевірки шкіл, де формально навчалися діти, які відвідували монастир.
- Офіс Генпрокурора також повідомив, що розпочато розслідування - правоохоронці встановлюють обставини створення та функціонування навчального закладу, перевіряють, чи відвідували діти державні заклади освіти, у яких вони мали навчатися офіційно, а також з’ясовують джерела фінансування діяльності підпільної школи.