Державна служба України з етнополітики та свободи совісті оприлюднила результати дослідження діяльності монастиря «Свято-Покровська Голосіївська пустинь».

Як ідеться на сайті ДЕСС, експерти виявили ознаки афілійованості релігійної установи з іноземною організацією, діяльність якої заборонена в Україні.

Через це Голосіївському монастирю Київської митрополії УПЦ винесли офіційний припис про усунення порушень законодавства про свободу совісті.

Згідно з вимогами ДЕСС, керівництво монастиря має виконати умови припису до 27 квітня. Зокрема, намісник монастиря повинен надати рішення собору про повний вихід установи зі структури Київської митрополії УПЦ. Це рішення має супроводжуватися відповідними змінами до статуту, які підтверджують розрив ієрархічного підпорядкування.

Окремою вимогою до намісника є публічна заява про незгоду з його призначенням до статутних органів управління Російської православної церкви (РПЦ). Він має офіційно підтвердити припинення своїх повноважень у структурах РФ та надати документальне свідчення розірвання всіх зв’язків із Московським патріархатом. У разі ігнорування цих вимог до релігійної організації можуть застосувати санкції, попередила ДЕСС.