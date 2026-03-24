У Києві відкрили пам’ятний знак на честь співробітників Служби безпеки України, які дають відсіч російським загарбникам.

Меморіал знаходиться під Аркою Свободи українського народу.

На знаку зображено гравійований меч без кольору – символ тихої, масштабної та точної роботи, а також стилізовану під вибух квітку бавовни. Вона символізує унікальні спецоперації СБУ, під час яких на ворожих об’єктах спалахує "бавовна", що вже давно стала візитівкою Служби.

"Воля не дається задарма. Її необхідно постійно виборювати і захищати. Служба безпеки України разом з іншими складовими Сил оборони з перших днів війни дає відсіч ворогу. Ми тримаємо удар, атакуємо у відповідь і готові боронити країну стільки, скільки потрібно. Бійці СБУ нищать ворога на фронті у промислових масштабах і перетворюють їхню «аналоговнєтну» техніку на тонни металобрухту, а далекобійні удари – руйнують військово-економічний потенціал ворога", – зазначив т.в.о. голови СБУ генерал-майор Євгеній Хмара.

Він також додав, що одночасно з бойовою роботою на фронті СБУ в режимі 24/7 веде боротьбу із внутрішнім ворогом і не дає росіянам розхитати країну зсередини. З початку повномасштабного вторгнення контррозвідка викрила 141 агентурну мережу, а з 2025 року співробітники Служби запобігли 195 злочинам із використанням вибухівки.

Хмара окремо подякував Культурним силам за ініціативу у створенні Алеї захисників та відзначив важливість збереження пам’яті про кожного воїна, який загинув, борючись із ворогом.

Пам’ятний знак СБУ став 22-м на Алеї захисників, заснованій за ініціативи Генерального штабу ЗСУ та платформи Культурні сили. Алея вшановує внесок різних родів і видів військ у боротьбу проти російської агресії.