Теракт у Бучі: 21-річному місцевому жителю повідомлено про підозру

Слідство встановило, що у березні 2026 року його завербували представники ворожої спецслужби через онлайн-гру.

Фото: Офіс генпрокурора

Повідомлено про підозру 21-річному мешканцю Бучі у вчиненні терористичного акту, повідомив Офіс генпрокурора.

За даними слідства, у березні 2026 року його завербували представники спецслужби РФ через онлайн-гру. Надалі він підтримував зв’язок із куратором у месенджері, де отримував інструкції та кошти для підготовки вибухів.

Діючи за вказівками, підозрюваний придбав необхідні компоненти, виготовив два саморобні вибухові пристрої та підготував їх для дистанційного підриву.

23 березня один із пристроїв вибухнув поблизу житлового будинку у Бучі. Вибухом пошкоджено фасад будівлі, вікна та припарковані автомобілі.

Другий пристрій спрацював після прибуття правоохоронців на місце події. Унаслідок вибуху постраждали правоохоронці, також завдано додаткових руйнувань.

За версією слідства, дії підозрюваного були спрямовані на залякування населення та дестабілізацію ситуації, що є характерними ознаками терористичного акту.

Триває досудове розслідування, встановлюються всі причетні особи, зокрема організатори та координатори злочину. Санкція статті передбачає до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Під час обшуку у підозрюваного також виявлено синтетичні наркотичні речовини. Вирішується питання про додаткову правову кваліфікацію за фактом їх зберігання.

До суду подано клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

