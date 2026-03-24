Сили оборони уразили пускову установку БРК «Бастіон», пункти управління та райони окупантів

У ніч на 24 березня підрозділи Сил оборони України уразили низку важливих військових об’єктів російського агресора, зокрема пускову установку БРК «Бастіон», пункти управління та райони окупантів.
Пускову установку зі складу берегового ракетного комплексу «Бастіон» уразили в Актачі, що у тимчасово окупованому Криму.
Також уражено райони зосередження противника у Великій Новосілці на ТОТ Донецької області, у Хорошому на окупованій частині Луганщини та у Новозлатополі на Запоріжжі.
Крім того, уражено ремонтний підрозділ противника у Новозлатополі, на ТОТ Запоріжжя та пункт управління БпЛА у Великій Новосілці.
Масштаби завданих збитків та втрати противника уточнюються.
- Вчора Генштаб підтвердив ураження нафтового терміналу у Приморську та НПЗ у Башкорстані.