Сили оборони уразили пускову установку БРК «Бастіон», пункти управління та райони окупантів

У ніч на 24 березня підрозділи Сил оборони України уразили низку важливих військових об’єктів російського агресора, зокрема пускову установку БРК «Бастіон», пункти управління та райони окупантів.

Про це повідомили у Генштабі.

Пускову установку зі складу берегового ракетного комплексу «Бастіон» уразили в Актачі, що у тимчасово окупованому Криму.

Також уражено райони зосередження противника у Великій Новосілці на ТОТ Донецької області, у Хорошому на окупованій частині Луганщини та у Новозлатополі на Запоріжжі.

Крім того, уражено ремонтний підрозділ противника у Новозлатополі, на ТОТ Запоріжжя та пункт управління БпЛА у Великій Новосілці.

Масштаби завданих збитків та втрати противника уточнюються.