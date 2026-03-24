Сили оборони уразили пускову установку БРК «Бастіон», пункти управління та райони окупантів

Масштаби завданих збитків та втрати противника уточнюють.

Ілюстративне фото
Фото: Генштаб

У ніч на 24 березня підрозділи Сил оборони України уразили низку важливих військових об’єктів російського агресора, зокрема пускову установку БРК «Бастіон», пункти управління та райони окупантів.

Про це повідомили у Генштабі

Пускову установку зі складу берегового ракетного комплексу «Бастіон» уразили в Актачі, що у тимчасово окупованому Криму. 

Також уражено райони зосередження противника у Великій Новосілці на ТОТ Донецької області, у Хорошому на окупованій частині Луганщини та у Новозлатополі на Запоріжжі. 

Крім того, уражено ремонтний підрозділ противника у Новозлатополі, на ТОТ Запоріжжя та пункт управління БпЛА у Великій Новосілці.

Масштаби завданих збитків та втрати противника уточнюються.

