Зранку росіяни обстріляли Херсон і вбили там чоловіка

Зранку 24 березня росіяни обстріляли з РСЗВ Центральний район Херсона. Загинув чоловік, ще двоє людей травмовані.

Про це написав у телеграмі начальник ОВА Олександр Прокудін.

Внаслідок прямого влучання знищено щонайменше два приватні будинки та гараж, а також пошкоджено оселі у цілому кварталі.

Під завалами одного зі зруйнованих будинків загинув чоловік, його особу наразі встановлюють. Також постраждали 64-річна жінка та 65-річний чоловік. У них діагностували контузії, вибухові та закриті черепно-мозкові травми.

Херсонку доставили до лікарні у стані середньої тяжкості, потерпілому бригада "швидкої" надала допомогу на місці.

Фото: ДСНС ЛІквідація наслідків атаки на Херсонщині