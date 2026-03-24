Омбудсман відреагував на образливі вислови депутатки з Дніпропетровщини про хворих дітей
Зранку росіяни обстріляли Херсон і вбили там чоловіка

Ще двоє людей травмовані. 

Ліквідація наслідків російської атаки на херсонщині
Фото: ДСНС

Зранку 24 березня росіяни обстріляли з РСЗВ Центральний район Херсона. Загинув чоловік, ще двоє людей травмовані.

Про це написав у телеграмі начальник ОВА Олександр Прокудін. 

Внаслідок прямого влучання знищено щонайменше два приватні будинки та гараж, а також пошкоджено оселі у цілому кварталі.

Під завалами одного зі зруйнованих будинків загинув чоловік, його особу наразі встановлюють. Також постраждали 64-річна жінка та 65-річний чоловік. У них діагностували контузії, вибухові та закриті черепно-мозкові травми. 

Херсонку доставили до лікарні у стані середньої тяжкості, потерпілому бригада "швидкої" надала допомогу на місці.

