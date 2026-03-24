Леся Карнаух: «Під сплату ПДВ підпадають ≈250 тисяч ФОПів. Прогнозовані надходження до бюджету — до 20 млрд грн на рік»
ООН зафіксувала загибель в Україні через війну понад 15 тисяч цивільних осіб

775 жертв російської агресії - це діти.

Радбез ООН
Фото: EPA/UPG

На засіданні Ради безпеки ООН, присвяченому темі російсько-української війни, заступниця генерального секретаря з політичних питань Розмарі Дікарло оприлюднила офіційні дані щодо загибелі мирного населення від воєнних дій.

Як пише Укрінформ, в ООН нарахували 15 364 особи, що були вбиті внаслідок російського вторгнення. 775 з них були дітьми. Лише з початку року загинули 188 цивільних, що на 45% більше, ніж за той самий період 2025-ого.

Число постраждалих оцінюється у 41 144 людини, 2588 дітей зазнали травм та поранень. При цьому в керівництві ООН визнають, що справжні втрати можуть бути набагато вищими.

Експерти організації також прозвітували про 6,7 мільйона українських біженців, які були змушені залишити територію держави з безпекових міркувань. 3,7 мільйона українців є внутрішньо переміщеними особами.

Сума коштів, необхідна для відновлення та відбудови України після повномасштабної війни, вже сягнула 588 мільярдів доларів.

