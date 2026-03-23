Україна жорстко реагуватиме на участь Білорусі у війні

Відомо, що на території Білорусі росіяни будують наземні станції управління безпілотниками.

Білорусь продовжує надавати свої послуги Росії в терорі проти України. 

Про це заявив президент України Володимир Зеленський.

"Вже таке було, що на території Білорусі встановлювали спеціальну апаратуру для підтримки атак «шахедів» проти Києва та наших північних регіонів уздовж кордону Білорусі. Це тоді, на жаль, посилило російські удари. Але ми діяли й ліквідували відповідні антени", - йдеться в повідомленні.

За інформацією розвідки, Росія збирається і надалі використовувати територію Білорусі та тимчасово окуповану територію України для будівництва наземних станцій управління безпілотниками дальньої дії.

 "Відповіді на це будуть. І будуть відчутні", - заявив Президент.

  • Українські військові знищили кілька контрольних точок, які забезпечували роботу російських безпілотників-камікадзе "шахедів" з території Білорусі. Деякі точки могли передавати сигнал аж до Києва та на ділянки залізниці на заході України. 
