Угорщина будує новий трубопровід для нафтопродуктів зі Словаччиною
Угорщина будує новий трубопровід для нафтопродуктів зі Словаччиною
Командувач СБС «Мадяр» виступив проти фізичного тиску на військових та ухилення від закону
Командувач СБС «Мадяр» виступив проти фізичного тиску на військових та ухилення від закону
Укрзалізниця призупинила пряме сполучення між Києвом та Харковом поїздом "Інтерсіті"
Укрзалізниця призупинила пряме сполучення між Києвом та Харковом поїздом "Інтерсіті"
Леся Карнаух: «Під сплату ПДВ підпадають ≈250 тисяч ФОПів. Прогнозовані надходження до бюджету — до 20 млрд грн на рік»
Леся Карнаух: «Під сплату ПДВ підпадають ≈250 тисяч ФОПів. Прогнозовані надходження до бюджету — до 20 млрд грн на рік»
Архієпископ Сумський і Охтирський Никодим повідомив про те, що очолив УПЦ КП
Архієпископ Сумський і Охтирський Никодим повідомив про те, що очолив УПЦ КП
Омбудсман відреагував на образливі вислови депутатки з Дніпропетровщини про хворих дітей
Омбудсман відреагував на образливі вислови депутатки з Дніпропетровщини про хворих дітей
Спецпризначенці ГУР уразили два військові кораблі росіян
Спецпризначенці ГУР уразили два військові кораблі росіян
Самотність Патріарха. Як і чим запам’ятається Філарет Денисенко
Самотність Патріарха. Як і чим запам’ятається Філарет Денисенко
МВФ занепокоєний, чи буде здатна Україна отримати $8,1 млрд допомоги на тлі затягування Радою прийняття необхідних рішень
МВФ занепокоєний, чи буде здатна Україна отримати $8,1 млрд допомоги на тлі затягування Радою прийняття необхідних рішень
На Одещині ворожий дрон влучив в зупинку громадського транспорту: є поранені

Внаслідок удару постраждали двоє людей.

Ілюстративне фото
Фото: ДСНС України в Telegram

На Одещині ворожий дрон влучив у зупинку громадського транспорту. Є поранені.

Про це повідомив очільник Одеської ОВА Олег Кіпер.

"Ввечері російська армія вкотре завдала масованого удару безпілотниками по мирній Одещині. Один з дронів влучив в автобусну зупинку в Одеському районі", - йдеться в повідомленні.

 Внаслідок удару постраждали двоє людей: 18-річна дівчина та 51-річний чоловік. Вони перебувають в стані середньої тяжкості. 

Пошкоджень зазнали також обʼєкти транспортної та енергетичної інфраструктури. На місцях подій працюють екстрені служби, тривають роботи з ліквідації наслідків.

Читайте також
