На Одещині ворожий дрон влучив в зупинку громадського транспорту: є поранені

На Одещині ворожий дрон влучив у зупинку громадського транспорту. Є поранені.

Про це повідомив очільник Одеської ОВА Олег Кіпер.

"Ввечері російська армія вкотре завдала масованого удару безпілотниками по мирній Одещині. Один з дронів влучив в автобусну зупинку в Одеському районі", - йдеться в повідомленні.

Внаслідок удару постраждали двоє людей: 18-річна дівчина та 51-річний чоловік. Вони перебувають в стані середньої тяжкості.

Пошкоджень зазнали також обʼєкти транспортної та енергетичної інфраструктури. На місцях подій працюють екстрені служби, тривають роботи з ліквідації наслідків.