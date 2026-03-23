ДПСУ: росіяни безуспішно намагаються розширити зону контролю у напрямку Покровки на Сумщині

З минулого року ворог не досяг успіхів.

Російські війська ще з минулого року намагаються встановити контроль над населеним пунктом Покровка у Сумській області, однак не змогли досягти там значних успіхів.

Про це повідомив речник ДПСУ Андрій Демченко в ефірі, передає Укрінформ.

За його словами, напрямок Покровки є одним із тих, де противник намагається розширити зону свого контролю. Російські сили тривалий час обстрілювали населений пункт, намагаючись його знищити, після чого застосовували малі штурмові групи.

"Досягти вагомого результату на цьому напрямку противник не може. Водночас бачимо інформаційні маніпуляції щодо нібито "захоплення" територій, які спростовують Сили оборони України", – зазначив Демченко.

Найбільшу активність російських військ фіксують у районі Краснопільської громади на Сумщині. Зокрема, йдеться про напрямок населеного пункту Грабовське, розташованого поблизу державного кордону.

За словами речника, противнику раніше вдалося зайти у Грабовське, однак просунутися далі він не зміг. Також російські війська намагалися розширити наступ із напрямку Рясного, застосовуючи важке озброєння та масовані атаки, але закріпитися їм не вдалося – українські сили відкинули ворога за лінію кордону.

Окрім цього, останнім часом фіксувалися спроби атак у напрямку Миропілля, які також не принесли результатів російській стороні. Демченко зауважив, що ворог не залучає на цьому напрямку значні сили, однак може здійснювати перегрупування.

Демченко додав, що останнім часом позиції прикордонних підрозділів поблизу Вовчанська на Харківщині піддаються атакам з боку росіян.