Тримери Philips у Foxtrot: як вибрати для домашнього та професійного використання

MG3920/15 — сім насадок, MG9690/30 — двадцять п’ять. Здавалося б, логіка зрозуміла: більше насадок — найкращий тример. Насправді це найпомітніша, але найменш принципова різниця між серіями Philips. Разом з експертами foxtrot.com.ua розберемо, за якими технологіями їх розрізняти і як вибрати модель під конкретні задачі.
Від сталевих лез до адаптивного мотора
Перша реакція на каталог — порівнювати числа: 7-в-1, 10-в-1, 25-в-1. Але справжня різниця між серіями — у технології різання. Експерти Фокстрот дають чітку градацію:
- Series 3000 — вхід у лінійку. MG3920/15 пропонує сім насадок і сталеві леза, що гостряться самостійно від тертя одне об одне. Цього достатньо для щотижневого підрівнювання бороди та скронь. Леза тут одинарні, тому на густому волоссі доводиться проходити ділянку кілька разів.
- Series 5000 змінює підхід. Технологія DualCut подвоює різальні поверхні. MG5931/15 (10-в-1) зрізає волосся за один прохід, не затискаючи та не висмикуючи. Корпус водонепроникний — тример легко промити під струменем води.
- Флагманський Series 9000 додає BeardSenseAI. Сенсор у MG9690/30 (25-в-1) сканує щільність бороди 125 разів на секунду і підлаштовує потужність мотора. На густих ділянках — агресивніший зріз, на тонких — делікатний. Система Lift & Trim PRO підіймає довгі волоски перед зрізанням, і результат виходить рівним із першого проходу.
Консультанти Фокстрот звертають увагу на деталь, яку рідко порівнюють у каталогах: тип акумулятора. Series 3000 працює на NiMH — заряджається 8–16 годин, і забути поставити тример на зарядку ввечері означає пропустити ранковий грумінг. Починаючи з Series 5000, Philips переходить на Li-ion із зарядкою за годину, а у Series 7000 і 9000 додається швидка зарядка: п’ять хвилин у розетці — і тримера вистачить на один повний сеанс.
OneBlade Pro 360: один інструмент замість набору
Мультигрумер — не єдиний підхід до грумінгу. OneBlade Pro 360 (QP6652/61) працює за іншим принципом: замість класичних ножів — лезо, що робить 12 000 рухів на хвилину й обертається на 360°. Один інструмент підрівнює бороду будь-якої довжини, формує контур і голить тіло. Акумулятор тримає 120 хвилин, LED-дисплей показує залишок заряду.
Тобто вимальовується нова логіка вибору: мультигрумер Series 9000 — максимум спеціалізованих насадок під кожну зону, OneBlade — один універсальний інструмент і швидка рутина.
Коли п’ятикратна різниця в ціні перестає лякати
Між базовим MG3920/15 і флагманським MG9690/30 — п'ятикратний розрив у вартості. Але щоденний тример — не разова покупка, а інструмент на кілька років.
Лінійка Philips закриває спектр від підрівнювання щетини раз на тиждень до щоденного професійного грумінгу.