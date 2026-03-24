Тримери Philips у Foxtrot: як вибрати для домашнього та професійного використання

MG3920/15 — сім насадок, MG9690/30 — двадцять п’ять. Здавалося б, логіка зрозуміла: більше насадок — найкращий тример. Насправді це найпомітніша, але найменш принципова різниця між серіями Philips. Разом з експертами foxtrot.com.ua розберемо, за якими технологіями їх розрізняти і як вибрати модель під конкретні задачі.

Від сталевих лез до адаптивного мотора

Перша реакція на каталог — порівнювати числа: 7-в-1, 10-в-1, 25-в-1. Але справжня різниця між серіями — у технології різання. Експерти Фокстрот дають чітку градацію:

Series 3000 — вхід у лінійку. MG3920/15 пропонує сім насадок і сталеві леза, що гостряться самостійно від тертя одне об одне. Цього достатньо для щотижневого підрівнювання бороди та скронь. Леза тут одинарні, тому на густому волоссі доводиться проходити ділянку кілька разів. Series 5000 змінює підхід. Технологія DualCut подвоює різальні поверхні. MG5931/15 (10-в-1) зрізає волосся за один прохід, не затискаючи та не висмикуючи. Корпус водонепроникний — тример легко промити під струменем води. Флагманський Series 9000 додає BeardSenseAI. Сенсор у MG9690/30 (25-в-1) сканує щільність бороди 125 разів на секунду і підлаштовує потужність мотора. На густих ділянках — агресивніший зріз, на тонких — делікатний. Система Lift & Trim PRO підіймає довгі волоски перед зрізанням, і результат виходить рівним із першого проходу.

Консультанти Фокстрот звертають увагу на деталь, яку рідко порівнюють у каталогах: тип акумулятора. Series 3000 працює на NiMH — заряджається 8–16 годин, і забути поставити тример на зарядку ввечері означає пропустити ранковий грумінг. Починаючи з Series 5000, Philips переходить на Li-ion із зарядкою за годину, а у Series 7000 і 9000 додається швидка зарядка: п’ять хвилин у розетці — і тримера вистачить на один повний сеанс.

OneBlade Pro 360: один інструмент замість набору

Мультигрумер — не єдиний підхід до грумінгу. OneBlade Pro 360 (QP6652/61) працює за іншим принципом: замість класичних ножів — лезо, що робить 12 000 рухів на хвилину й обертається на 360°. Один інструмент підрівнює бороду будь-якої довжини, формує контур і голить тіло. Акумулятор тримає 120 хвилин, LED-дисплей показує залишок заряду.

Тобто вимальовується нова логіка вибору: мультигрумер Series 9000 — максимум спеціалізованих насадок під кожну зону, OneBlade — один універсальний інструмент і швидка рутина.

Коли п’ятикратна різниця в ціні перестає лякати

Між базовим MG3920/15 і флагманським MG9690/30 — п’ятикратний розрив у вартості. Але щоденний тример — не разова покупка, а інструмент на кілька років, і Фокстрот дає змогу розкласти цю суму на частини. Оплата частинами доступна для всіх тримерів Philips у каталозі — преміум стає доступнішим, коли щомісячний платіж менший за вартість двох кав. А учасники програми «ФоксFan» додатково отримують кешбек із кожної покупки.

Лінійка Philips закриває спектр від підрівнювання щетини раз на тиждень до щоденного професійного грумінгу — а Фокстрот дає змогу протестувати кожну модель наживо і вибрати ту, що пасує під конкретну рутину.