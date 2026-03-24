На Одещині судитимуть командира взводу та двох підлеглих у справі отримання грошей за фіктивну службу

Прокурори скерували до суду обвинувальні акти щодо командира взводу зв’язку та двох підлеглих військовослужбовців, причетних до незаконного нарахування грошового забезпечення, повідомляє Офіс генпрокурора.

За даними слідства, у грудні 2024 року командир організував механізм «фіктивної служби»: один із військовослужбовців, який фактично не перебував у частині продовжував отримувати грошове забезпечення та додаткову винагороду. Посадовець вносив неправдиві відомості до службових документів і приховував відсутність підлеглого від керівництва.

Упродовж грудня 2024 - вересня 2025 років йому безпідставно нарахували понад 430 тис грн.

Отримані кошти він спочатку відправляв командиру банківськими переказами, а згодом, після залучення ще одного військовослужбовця, - готівкою через посередника.

Крім того, у вересні 2025 року командир вимагав і одержав від підлеглого 2 тис. доларів США за подальше «покриття» та подальше функціонування схеми.