МВФ занепокоєний, чи буде здатна Україна отримати $8,1 млрд допомоги на тлі затягування Радою прийняття необхідних рішень
МВФ занепокоєний, чи буде здатна Україна отримати $8,1 млрд допомоги на тлі затягування Радою прийняття необхідних рішень
Омбудсман відреагував на образливі вислови депутатки з Дніпропетровщини про хворих дітей
Омбудсман відреагував на образливі вислови депутатки з Дніпропетровщини про хворих дітей
Самотність Патріарха. Як і чим запам’ятається Філарет Денисенко
Самотність Патріарха. Як і чим запам’ятається Філарет Денисенко
Командувач СБС «Мадяр» виступив проти фізичного тиску на військових та ухилення від закону
Командувач СБС «Мадяр» виступив проти фізичного тиску на військових та ухилення від закону
Зеленський про пропозицію Drone Deal: США були зацікавлені, але угоду ми з Трампом не підписали. Не знаю, чому
Зеленський про пропозицію Drone Deal: США були зацікавлені, але угоду ми з Трампом не підписали. Не знаю, чому
Леся Карнаух: «Під сплату ПДВ підпадають ≈250 тисяч ФОПів. Прогнозовані надходження до бюджету — до 20 млрд грн на рік»
Леся Карнаух: «Під сплату ПДВ підпадають ≈250 тисяч ФОПів. Прогнозовані надходження до бюджету — до 20 млрд грн на рік»
Укрзалізниця призупинила пряме сполучення між Києвом та Харковом поїздом "Інтерсіті"
Укрзалізниця призупинила пряме сполучення між Києвом та Харковом поїздом "Інтерсіті"
Угорщина будує новий трубопровід для нафтопродуктів зі Словаччиною
Угорщина будує новий трубопровід для нафтопродуктів зі Словаччиною
Архієпископ Сумський і Охтирський Никодим повідомив про те, що очолив УПЦ КП
Архієпископ Сумський і Охтирський Никодим повідомив про те, що очолив УПЦ КП
На Одещині судитимуть командира взводу та двох підлеглих у справі отримання грошей за фіктивну службу

Безпідставні нарахування оцінені у понад 430 тисяч грн.

Фото: Офіс генпрокурора

Прокурори скерували до суду обвинувальні акти щодо командира взводу зв’язку та двох підлеглих військовослужбовців, причетних до незаконного нарахування грошового забезпечення, повідомляє Офіс генпрокурора. 

За даними слідства, у грудні 2024 року командир організував механізм «фіктивної служби»: один із військовослужбовців, який фактично не перебував у частині продовжував отримувати грошове забезпечення та додаткову винагороду. Посадовець вносив неправдиві відомості до службових документів і приховував відсутність підлеглого від керівництва.

Упродовж грудня 2024 - вересня 2025 років йому безпідставно нарахували понад 430 тис грн.

Отримані кошти він спочатку відправляв командиру банківськими переказами, а згодом, після залучення ще одного військовослужбовця, - готівкою через посередника.

Крім того, у вересні 2025 року командир вимагав і одержав від підлеглого 2 тис. доларів США за подальше «покриття» та подальше функціонування схеми.

Читайте також
