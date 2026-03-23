Архієпископ Сумський і Охтирський Никодим повідомив про те, що очолив УПЦ КП
Командувач СБС «Мадяр» виступив проти фізичного тиску на військових та ухилення від закону
Командувач СБС «Мадяр» виступив проти фізичного тиску на військових та ухилення від закону
Укрзалізниця призупинила пряме сполучення між Києвом та Харковом поїздом "Інтерсіті"
Укрзалізниця призупинила пряме сполучення між Києвом та Харковом поїздом "Інтерсіті"
Спецпризначенці ГУР уразили два військові кораблі росіян
Спецпризначенці ГУР уразили два військові кораблі росіян
Омбудсман відреагував на образливі вислови депутатки з Дніпропетровщини про хворих дітей
Омбудсман відреагував на образливі вислови депутатки з Дніпропетровщини про хворих дітей
Леся Карнаух: «Під сплату ПДВ підпадають ≈250 тисяч ФОПів. Прогнозовані надходження до бюджету — до 20 млрд грн на рік»
Леся Карнаух: «Під сплату ПДВ підпадають ≈250 тисяч ФОПів. Прогнозовані надходження до бюджету — до 20 млрд грн на рік»
Угорщина будує новий трубопровід для нафтопродуктів зі Словаччиною
Угорщина будує новий трубопровід для нафтопродуктів зі Словаччиною
Самотність Патріарха. Як і чим запам’ятається Філарет Денисенко
Самотність Патріарха. Як і чим запам’ятається Філарет Денисенко
МВФ занепокоєний, чи буде здатна Україна отримати $8,1 млрд допомоги на тлі затягування Радою прийняття необхідних рішень
МВФ занепокоєний, чи буде здатна Україна отримати $8,1 млрд допомоги на тлі затягування Радою прийняття необхідних рішень
Сили оборони: Платонівка та Міньківка на Донеччині перебувають під контролем ЗСУ

Інформація про нібито захоплення Платонівки не відповідає дійсності.

Населені пункти Платонівка та Міньківка Донецької області перебувають під контролем Збройних сил України, повідомив речник угруповання військ «Схід» майор Григорій Шаповал в коментарі для Укрінформу.

За його словами, інформація про нібито захоплення Платонівки ворогом не відповідає дійсності. «І населений пункт, і підходи до нього контролюються нашими підрозділами», — наголосив він.

Минулої доби українські військові відбили сім штурмів російської армії на Слов’янському напрямку та три штурми на Краматорському. Водночас ситуація залишається складною в районах Різниківки, Закітного, Федорівки Другої, Платонівки, Міньківки та Залізнянського.

«Ворог намагається просуватися до цих населених пунктів, залучаючи додаткові резерви, але зазнає зростаючих втрат. Українські сили завдають точних вогневих уражень завдяки ефективній розвідці та координації», — зазначив Шаповал.

За його даними, у районі відповідальності за добу ліквідовано понад 180 окупантів, майже 140 поранено, а також знищено і пошкоджено понад 2 000 одиниць озброєння та техніки. Підрозділи безпілотників і артилерії активно залучаються для знищення ворога.

Речник угруповання підкреслив, що українські війська продовжують утримувати визначені рубежі на обох напрямках попри посилення тиску противника.

Читайте також
