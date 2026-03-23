Сили безпілотних систем уразили російський потяг із паливом на ТОТ Луганщини та склад "шахедів" на Донеччині

Також уражено майстерню хімічних боєприпасів з хлорпікрином в Авдіївці.

Сили безпілотних систем уразили російський потяг із паливом на ТОТ Луганщини та склад "шахедів" на Донеччині
Фото: скріншот

Ввечері 22 та вночі 23 березня Сили безпілотних систем ЗСУ завдали ударів по низці важливих об’єктів російських військ на тимчасово окупованих територіях Донеччини та Луганщини.

Ураження підтвердив командувач Сил безпілотних систем Роберт Бровді "Мадяр".

Пілоти 9 батальйону "Кайрос" 414 окремої бригади "Птахи Мадяра" завдали ударів по хабу-складу дронів типу "шахед". Також уражено серверну магістральних операторів телекомунікацій в Донецьку, до якої сходяться волоконно-оптичні лінії звʼязку.

На ТОТ Луганщини бійці СБС атакували потяг із паливом поблизу Станиці Луганської. Також уражено ще п’ять локацій військ РФ, зокрема ЗРК "Тор-М1" на Донеччині, майстерню хімічних боєприпасів з хлорпікрином в Авдіївці та два склади матеріально-технічного забезпечення на Луганщині.

Удари завдавалися дронами з бойовою частиною від 5 до 11 кг, а також БпЛА середньої дальності з боєголовками 60 та 105 кг.

За словами "Мадяра", частина уражених об’єктів досі залишається під контролем силових структур для продовження відʼємного заправлення та забезпечення цілей Служби безпеки України.

﻿
