Окупанти вдарили по Білозерці та середмістю Херсона

Близько 09:30 росіяни обстріляли селище Білозерку Херсонського району.

Про це повідомили у Херсонській ОВА.

Під ворожий удар потрапили 60-річний чоловік та 68-річна жінка, які перебували на подвірʼї будинку.

У місцевого жителя діагностувати вибухову травму, поранення голови та струс головного мозку. У жінки – уламкове поранення руки, струс головного мозку, вибухову та закриту черепно-мозкову травми.

Обох постраждалих шпиталізували.

Окрім того, орієнтовно о 10:00 російські військові атакували “Молнією” житловий будинок у середмісті Херсона.

Унаслідок влучання дрона оселя зазнала руйнувань, а також там виникла пожежа. Її оперативно ліквідували рятувальники ДСНС.

На цю хвилину інформація про постраждалих не надходила.