Окупанти вдарили по Білозерці та середмістю Херсона

Близько 09:30 росіяни обстріляли селище Білозерку Херсонського району.
Про це повідомили у Херсонській ОВА.
Під ворожий удар потрапили 60-річний чоловік та 68-річна жінка, які перебували на подвірʼї будинку.
У місцевого жителя діагностувати вибухову травму, поранення голови та струс головного мозку. У жінки – уламкове поранення руки, струс головного мозку, вибухову та закриту черепно-мозкову травми.
Обох постраждалих шпиталізували.
Окрім того, орієнтовно о 10:00 російські військові атакували “Молнією” житловий будинок у середмісті Херсона.
Унаслідок влучання дрона оселя зазнала руйнувань, а також там виникла пожежа. Її оперативно ліквідували рятувальники ДСНС.
На цю хвилину інформація про постраждалих не надходила.
- Унаслідок обстрілів Херсонської області минулої доби загинула одна людина, і ще двоє отримали поранення. Російські військові били по критичній та соціальній інфраструктурі; житлових кварталах населених пунктів області, зокрема пошкодили 2 багатоповерхівки та 5 приватних будинків.Також окупанти понівечили будівлю видачі гуманітарної допомоги, складське приміщення, приватний гараж та автомобіль.