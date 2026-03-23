Суспільство / Війна

Окупанти вдарили по Білозерці та середмістю Херсона

Під ворожий удар потрапили 60-річний чоловік та 68-річна жінка, які перебували на подвірʼї будинку. 

Окупанти вдарили по Білозерці та середмістю Херсона
Фото: З відкритих джерел

Близько 09:30 росіяни обстріляли селище Білозерку Херсонського району.

Про це повідомили у Херсонській ОВА.

Під ворожий удар потрапили 60-річний чоловік та 68-річна жінка, які перебували на подвірʼї будинку. 

У місцевого жителя діагностувати вибухову травму, поранення голови та струс головного мозку. У жінки – уламкове поранення руки, струс головного мозку, вибухову та закриту черепно-мозкову травми. 

Обох постраждалих шпиталізували.

Окрім того, орієнтовно о 10:00 російські військові атакували “Молнією” житловий будинок у середмісті Херсона.

Унаслідок влучання дрона оселя зазнала руйнувань, а також там виникла пожежа. Її оперативно ліквідували рятувальники ДСНС.

На цю хвилину інформація про постраждалих не надходила.

  • Унаслідок обстрілів Херсонської області минулої доби загинула одна людина, і ще двоє отримали поранення. Російські військові били по критичній та соціальній інфраструктурі; житлових кварталах населених пунктів області, зокрема пошкодили 2 багатоповерхівки та 5 приватних будинків.Також окупанти понівечили будівлю видачі гуманітарної допомоги, складське приміщення, приватний гараж та автомобіль.
