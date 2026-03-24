Пошкодження від нічного обстрілу зафіксовані в 11 областях. Чотири людини загинули, десятки поранено

Зокрема у Запоріжжі та Полтаві пошкоджені багатоповерхівки.

Вранці 24 березня президент Володимир Зеленський повідомив, що тривають відновлювальні роботи після масованої російської атаки вночі в регіонах.

У Запоріжжі та Полтаві пошкоджені багатоповерхівки, були пожежі.

Майже 40 дронів запустили по Шостці на Сумщині.

У Слатиному на Харківщині вдарили дроном по електропоїзду.

Загалом пошкодження зафіксовані в 11 областях.

Станом на зараз відомо, що чотири людини загинуло під час атаки. Ще десятки поранено, серед них є діти.

Загалом було понад 390 ударних дронів і 34 ракети різних типів – балістичні, крилаті, керовані авіаційні.

Президент зазначив, що ці цифри однозначно говорять про те, що потрібно більше захисту життя від російських ударів.

“Важливо продовжувати підтримку України. Важливо, щоб усі домовленості щодо ППО виконувалися вчасно. І важливо, щоб Європа змогла виробляти необхідну кількість ракет для ППО, щоб захиститися від будь-яких загроз”, – написав глава держави.