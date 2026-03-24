Сьогодні вранці, 24 березня, російська армія завдала удару по Запоріжжі. Унаслідок цього горіла АЗС.

Про це у телеграмі написав начальник ОВА Іван Федоров.

«росіяни завдали удар по одному із районів Запоріжжя. Дим, який можуть бачити запоріжці - наслідок ворожого удару - горить АЗС», – розповів він.

Пізніше Федоров повідомив, що унаслідок удару постраждав 50-річний чоловік.

Фото: Запорізька ОВА Наслідки російського удару у Запоріжжі

