Суспільство / Події

У Севастополі пролунав вибух у житловому будинку, двоє загиблих

Окупаційна влада не знає, що стало причиною інциденту.

Наслідки вибуху у Севастополі
Фото: Кримський вітер

В одному з будинків тимчасово окупованого Севастополя стався вибух, внаслідок якого загинули двоє людей.

Як пише "Українська правда", ударною хвилею зачепило сусідню багатоповерхівку, обвалилися кілька перекриттів, в одній зі споруд розпочалася пожежа. Вісім людей зазнали ушкоджень. Мешканців двох будинків евакуювали в пункти тимчасового розміщення. 

Окупаційна влада міста не розкриває причину вибуху, обмежуючись сухим повідомленням про роботу на місці спеціалістів. Про обстріл Севастополя ударними безпілотниками чи ракетами на час інциденту інформації не було. 

