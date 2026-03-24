У Севастополі пролунав вибух у житловому будинку, двоє загиблих

В одному з будинків тимчасово окупованого Севастополя стався вибух, внаслідок якого загинули двоє людей.

Як пише "Українська правда", ударною хвилею зачепило сусідню багатоповерхівку, обвалилися кілька перекриттів, в одній зі споруд розпочалася пожежа. Вісім людей зазнали ушкоджень. Мешканців двох будинків евакуювали в пункти тимчасового розміщення.

Окупаційна влада міста не розкриває причину вибуху, обмежуючись сухим повідомленням про роботу на місці спеціалістів. Про обстріл Севастополя ударними безпілотниками чи ракетами на час інциденту інформації не було.