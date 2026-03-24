Ворог понад 20 разів бив по Дніпропетровській області. Поранено жінку

Росіяни атакували Нікопольський і Синельниківський райони. 

Фото: Олександр Ганжа в Telegram

Унаслідок російських атак по Дніпропетровській області вночі 24 березня поранень зазнала одна людина – 76-річна жінка. Її госпіталізували, повідомив у Telegram голова ОВА Олександр Ганжа.

Загалом росіяни атакували область понад 20 разів. Били дронами й артилерією по двох районах. 

В Нікопольському районі потерпали Нікополь, Мирівська, Марганецька, Червоногригорівська і Покровська громади. Пошкоджені будинки.

“На Синельниківщині під ударом були Шахтарське, Васильківська і Слов'янська громади. Виникла пожежа. Пошкоджені приватні будинки та інфраструктура”, – розповів Ганжа.

  • Уночі 24 березня армія Росії провела комбіновану ракетно-дронову атаку. Вдарила, зокрема, по Полтаві та Запоріжжю. В Полтавській області загинула одна людина, 11 поранені.
  • В Запорізькій загинула одна людина, поранені ще п'ятеро.
