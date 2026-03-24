Росіяни обстріляли Запоріжжя ракетами і дронами, є загиблий (оновлено)

Вночі росіяни завдали комбінованого удар по Запоріжжю, використовуючи ударні безпілотники та балістичні ракети.

За повідомленням очільника Запорізької обласної військової адміністрації Івана Федорова, ворог влучив у шість житлових багатоповерхівок та два приватні будинки, пошкодив припарковані автомобілі. Виникли численні пожежі.

Одна людина загинула, троє людей постраждали внаслідок обстрілу. Потерпілим надають медичну допомогу.

Повітряні Сили попередили, що стратегічна авіація росіян запустила по Україні крилаті ракети.