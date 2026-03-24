Росія завдала удару по інфраструктурі України: використала 426 ракет і дронів

Фото: Повітряні сили в Telegram Атака вночі

У ніч на 24 березня, починаючи з 18:00, Росія завдала комбінованого удару по критичній інфраструктурі України. Застосувала дрони і ракети повітряного та наземного базування.

Загалом зафіксували 426 засобів повітряного нападу. Про це повідомили в Повітряних силах.

Ворог використав:

7 балістичних ракет Іскандер-М/С-400

18 крилатих ракет Х-101

5 крилатих ракет Іскандер-К

4 керовані авіаційні ракети Х-59/69/31

392 ударних БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас і безпілотники інших типів

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Станом на 9:00 знешкодили 390 цілей – 25 ракет та 365 безпілотників різних типів:

18 крилатих ракет Х-101

5 крилатих ракет Іскандер-К

2 керовані авіаційні ракети Х-59/69

365 ворожих БпЛА різних типів.

Зафіксовано влучання 6 ракет та 27 ударних БпЛА на 22 локаціях, а також падіння збитих (уламки) БпЛА на 10 локаціях. Інформацію щодо трьох ворожих ракет уточнюють.

Атака триває, в повітряному просторі декілька ворожих БпЛА.

Під удар потрапили, зокрема, Полтавська область і Запоріжжя. Внаслідок атаки є жертви і поранені.



