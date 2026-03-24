Угорщина будує новий трубопровід для нафтопродуктів зі Словаччиною
Архієпископ Сумський і Охтирський Никодим повідомив про те, що очолив УПЦ КП
МВФ занепокоєний, чи буде здатна Україна отримати $8,1 млрд допомоги на тлі затягування Радою прийняття необхідних рішень
Омбудсман відреагував на образливі вислови депутатки з Дніпропетровщини про хворих дітей
Командувач СБС «Мадяр» виступив проти фізичного тиску на військових та ухилення від закону
Укрзалізниця призупинила пряме сполучення між Києвом та Харковом поїздом "Інтерсіті"
Леся Карнаух: «Під сплату ПДВ підпадають ≈250 тисяч ФОПів. Прогнозовані надходження до бюджету — до 20 млрд грн на рік»
Зеленський про пропозицію Drone Deal: США були зацікавлені, але угоду ми з Трампом не підписали. Не знаю, чому
Самотність Патріарха. Як і чим запам’ятається Філарет Денисенко
Війна

Росія завдала удару по інфраструктурі України: використала 426 ракет і дронів

Захисники знешкодили більшість засобів ураження. 

Атака вночі
Фото: Повітряні сили в Telegram
Атака вночі

У ніч на 24 березня, починаючи з 18:00, Росія завдала комбінованого удару по критичній інфраструктурі України. Застосувала дрони і ракети повітряного та наземного базування.

Загалом зафіксували 426 засобів повітряного нападу. Про це повідомили в Повітряних силах. 

Ворог використав: 

  • 7 балістичних ракет Іскандер-М/С-400
  • 18 крилатих ракет Х-101
  • 5 крилатих ракет Іскандер-К
  • 4 керовані авіаційні ракети Х-59/69/31
  • 392 ударних БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас і безпілотники інших типів

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

 Станом на 9:00 знешкодили 390 цілей – 25 ракет та 365 безпілотників різних типів:

  • 18 крилатих ракет Х-101
  • 5 крилатих ракет Іскандер-К
  • 2 керовані авіаційні ракети Х-59/69
  • 365 ворожих БпЛА різних типів.

Зафіксовано влучання 6 ракет та 27 ударних БпЛА на 22 локаціях, а також падіння збитих (уламки) БпЛА на 10 локаціях. Інформацію щодо трьох ворожих ракет уточнюють.

Атака триває, в повітряному просторі декілька ворожих БпЛА.

Під удар потрапили, зокрема, Полтавська область і Запоріжжя. Внаслідок атаки є жертви і поранені.


