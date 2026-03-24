Росія завдала удару по інфраструктурі України: використала 426 ракет і дронів

У ніч на 24 березня, починаючи з 18:00, Росія завдала комбінованого удару по критичній інфраструктурі України. Застосувала дрони і ракети повітряного та наземного базування.
Загалом зафіксували 426 засобів повітряного нападу. Про це повідомили в Повітряних силах.
Ворог використав:
- 7 балістичних ракет Іскандер-М/С-400
- 18 крилатих ракет Х-101
- 5 крилатих ракет Іскандер-К
- 4 керовані авіаційні ракети Х-59/69/31
- 392 ударних БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас і безпілотники інших типів
Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.
Станом на 9:00 знешкодили 390 цілей – 25 ракет та 365 безпілотників різних типів:
- 18 крилатих ракет Х-101
- 5 крилатих ракет Іскандер-К
- 2 керовані авіаційні ракети Х-59/69
- 365 ворожих БпЛА різних типів.
Зафіксовано влучання 6 ракет та 27 ударних БпЛА на 22 локаціях, а також падіння збитих (уламки) БпЛА на 10 локаціях. Інформацію щодо трьох ворожих ракет уточнюють.
Атака триває, в повітряному просторі декілька ворожих БпЛА.
Під удар потрапили, зокрема, Полтавська область і Запоріжжя. Внаслідок атаки є жертви і поранені.