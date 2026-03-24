​Майже 900 окупантів знищили вчора Сили оборони

Фото: Скріншот з відео

Упродовж доби Сили оборони ліквідували 890 окупантів, 6 ворожих танків, 3 бойові броньовані машини, 33 артилерійські системи, РСЗВ та 180 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн.

Про це повідомив Генштаб.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 24.03.26 орієнтовно склали:

  • особового складу – близько 1 289 740 (+890) осіб 
  • танків – 11 800 (+6) од.
  • бойових броньованих машин – 24 271 (+3) од.
  • артилерійських систем – 38 695 (+33) од.
  • РСЗВ – 1 696 (+1) од.
  • засоби ППО – 1 336 (+0) од.
  • літаків – 435 (+0) од.
  • гелікоптерів – 350 (+0) од.
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 193 892 (+1 023) од.
  • крилаті ракети – 4 468 (+0) од.
  • кораблі / катери – 33 (+0) од.
  • підводні човни – 2 (+0) од.
  • автомобільна техніка та автоцистерни – 84 955 (+180) од.
  • спеціальна техніка – 4 098 (+0) од.

Фото: Генштаб

Дані уточнюються.

﻿
