​Майже 900 окупантів знищили вчора Сили оборони

Упродовж доби Сили оборони ліквідували 890 окупантів, 6 ворожих танків, 3 бойові броньовані машини, 33 артилерійські системи, РСЗВ та 180 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 24.03.26 орієнтовно склали:
- особового складу – близько 1 289 740 (+890) осіб
- танків – 11 800 (+6) од.
- бойових броньованих машин – 24 271 (+3) од.
- артилерійських систем – 38 695 (+33) од.
- РСЗВ – 1 696 (+1) од.
- засоби ППО – 1 336 (+0) од.
- літаків – 435 (+0) од.
- гелікоптерів – 350 (+0) од.
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 193 892 (+1 023) од.
- крилаті ракети – 4 468 (+0) од.
- кораблі / катери – 33 (+0) од.
- підводні човни – 2 (+0) од.
- автомобільна техніка та автоцистерни – 84 955 (+180) од.
- спеціальна техніка – 4 098 (+0) од.
Дані уточнюються.