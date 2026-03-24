Росія атакувала дроном електропоїзд в Харківській області. Загинув пасажир

Окупанти вдарили по поїзду, коли він стояв на станції.

Росія атакувала електропоїзд в Слатиному
Фото: Харківська обласна прокуратура в Telegram

Сьогодні вранці, близько 5:20, Росія атакувала дроном електропотяг Слатине – Харків. Внаслідок прямого влучання FPV-безпілотника в вагон загинув 61-річний пасажир.

Машиніст і його помічник отримали гостру реакцію на стрес. Про це повідомили в Харківській обласній прокуратурі в Telegram

Атаку ворог провів тоді, коли потяг стояв на станції Слатине. 

“За процесуального керівництва Дергачівської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудове розслідування. Справу кваліфіковано як воєнний злочин, що спричинив загибель людини (ч. 2 ст. 438 КК України)”, – розповіли в прокуратурі. 

Цього року росіяни посилили атаки на залізничну інфраструктуру. Зокрема, два дні тому ворог атакував Придніпровську і Одеську залізницю. 


