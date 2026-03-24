Опублікували порядок прийому до закладів вищої освіти у 2026 році

У документі прописані детальні умови вступу на бакалаврат, магістратуру та аспірантуру, а також регулюються всі етапи вступної кампанії.

Міністерство освіти і науки України опублікувало Порядок прийому на навчання для здобуття вищої освіти у 2026 році. Це документ, який визначає правила вступної кампанії.

У документі прописані детальні умови вступу на бакалаврат, магістратуру та аспірантуру, а також регулюються всі етапи вступної кампанії: від реєстрації на вступні випробування до зарахування.

Що змінюється у вступній кампанії 2026 року

Ліміт заяв. Вступники можуть подати до 10 заяв загалом, з яких не більше ніж 5 – на бюджет.

Пріоритетність у магістратурі. Система пріоритетів тепер діє не лише для вступу на бакалаврат, а й для магістратури, зокрема й для контрактної форми навчання.

Посилено вплив творчого конкурсу на результат вступу. Для більшості творчих спеціальностей коефіцієнт творчого конкурсу збільшено до 0,7.

Очний формат вступних випробувань. Співбесіди та творчі конкурси проводяться очно. Винятки передбачено для окремих категорій вступників, зокрема тих, хто перебуває на тимчасово окупованих територіях, проходить службу або представляє Україну на міжнародних змаганнях.

Визнання європейських іспитів. Результати національних випускних іспитів країн Європи можуть зараховувати замість НМТ для громадян України.

Скасування мотиваційних листів. У 2026 році мотиваційні листи більше не є обов’язковим складником вступної заяви.

Для вступу на бакалаврат основним критерієм відбору залишаються результати національного мультипредметного тесту (НМТ). У 2026 році тест міститиме три обов’язкові предмети: українську мову, математику та історію України, а також один предмет на вибір.

Вступники також можуть використовувати результати НМТ попередніх років — 2023, 2024 та 2025.

Як працює конкурсний бал і пріоритетність заяв

Конкурсний бал розраховується за формулою, у якій кожен предмет має свою вагу залежно від спеціальності. Це означає, що один і той самий вступник може мати різний конкурсний бал залежно від обраної спеціальності. Такий підхід дає змогу врахувати, які знання є ключовими для конкретного напряму навчання.

Водночас вступникам і батькам рекомендують звернути увагу на вагу предметів (предметні коефіцієнти) для конкретної спеціальності перед поданням заяв.

Також цьогоріч вступники на бакалаврат і магістратуру визначають пріоритетність заяв, тобто зазначають, який заклад освіти є для них найбажанішим. Це правило діє і для контрактної форми навчання. Важливо визначитися зі спеціальністю та закладом заздалегідь, адже потім пріоритетність змінити неможливо.

Українцям, які закінчили школу в Європі у 2025 або 2026 році, для вступу до українських ЗВО замість результатів НМТ зараховують результати національних випускних іспитів (наприклад, результати польської матури).

Замість НМТ проходять лише внутрішню співбесіду в університеті:

ветерани війни (зокрема особи з інвалідністю внаслідок війни та учасники бойових дій);

особи, щодо яких встановлено факт позбавлення особистої свободи внаслідок збройної агресії проти України;

вступники, яким відмовлено в реєстрації на НМТ через неможливість створення особливих (спеціальних) умов.

Окремі категорії вступників мають пільги, але складають НМТ. Тобто вони беруть участь у конкурсі за результатами НМТ, але в межах окремої квоти:

діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування;

інші категорії, які вступають за квотою-1.

Вступникам з ТОТ і зон активних бойових дій передбачено окремі бюджетні місця за квотою-2. Водночас умови вступу залежать від дати переміщення.