Уряд оновив підходи до підготовки, друку і доставки підручників

Зміни стосуються оголошення потреби в навчальній літературі, проведення конкурсного добору, організацію доставлення підручників та посібників і формування резервного фонду.

Кабінет Міністрів України ухвалив зміни до постанов № 41 і № 131, що регулюють підготовку, друк та доставлення підручників і посібників, виданих за кошти державного бюджету.

Як вказано у пресрелізі Міністерства освіти і науки України, зміни охоплюють ключові етапи забезпечення підручниками: оголошення потреби в навчальній літературі, проведення конкурсного добору, організацію доставлення підручників та посібників, формування резервного фонду.

У міністерстві кажуть, що зміни мають забезпечити вчасне постачання якісних підручників учням, зокрема з особливими освітніми потребами, та вчителям.

Зміни передбачають запровадження дворічного циклу підготовки підручників і посібників, які видають за кошти державного бюджету. Перелік навчальних книг, у яких є потреба, оприлюднюватимуть не до 15 травня, як було раніше, а до 31 січня, за два роки до друку підручників. Це дозволить розпочинати підготовку заздалегідь і проводити повноцінну річну апробацію підручників – дослідження в реальному освітньому процесі.

"Дворічне планування та річна апробація в його межах сприятимуть підвищенню якості навчальної літератури, вчасному перекладу й адаптації матеріалів для учнів, що навчаються мовами корінних народів та національних меншин, а також для учнів із особливими освітніми потребами. Чіткі строки також дають змогу завчасно планувати друк та забезпечувати доставлення підручників до початку навчального року", – розповіли у міністерстві.

У 2026 році розпочинається розробка перших підручників за дворічним циклом підготовки для учнів 1-х і 5-х класів. Доставка підручників до закладів освіти запланована на 2028 рік.

Нові правила друку підручників

Раніше підручники друкували із запасом до 20% від потреби. Тепер наклад формують за таким принципом:

100% прогнозованої максимальної кількості учнів за наступні п’ять навчальних років та фактичної кількості педагогічних працівників;

до 5% від накладу для резервного фонду МОН.

Такий підхід забезпечить раціональніше використання коштів державного бюджету та водночас передбачить наявність резерву підручників для потреб закладів освіти. Зокрема, для забезпечення українських освітніх центрів за кордоном.

Також удосконалили механізм доставки підручників для учнів з особливими освітніми потребами. Відтепер такі видання, як і інші підручники, видавництва передаватимуть безпосередньо до закладів освіти. Раніше вони надходили до обласних книжкових баз.

Визначили чіткі строки доставки окремих підручників для учнів з особливими освітніми потребами. Навчальні книги, що за результатами конкурсного добору адаптують і друкують рельєфно-крапковим та збільшеним шрифтом, у 2026 і 2027 роках доставлятимуть до 1 грудня відповідного року, оскільки потребують часу на адаптацію та експертизу. А вже у 2028 році, коли буде запроваджено дворічний цикл підготовки підручників, можуть бути доставлені до закладів освіти до початку навчального року.

Якщо заклад освіти не може отримати підручники, які друкують за кошти державного бюджету, через ліквідацію або розташування на території бойових дій чи тимчасової окупації, їх спрямовуватимуть до резервних фондів навчальної літератури або територіальних громад. Контроль за вчасною доставкою проводитимуть обласні військові адміністрації, Київська та Севастопольська міські держадміністрації разом із державною установою у сфері управління МОН.

Електронний супровід доставлення відбуватиметься через "АІКОМ", а витрати на неї становитимуть до 7,5 % загальної вартості підручників.