Самотність Патріарха. Як і чим запам’ятається Філарет Денисенко
Зеленський про пропозицію Drone Deal: США були зацікавлені, але угоду ми з Трампом не підписали. Не знаю, чому
Омбудсман відреагував на образливі вислови депутатки з Дніпропетровщини про хворих дітей
Командувач СБС «Мадяр» виступив проти фізичного тиску на військових та ухилення від закону
Леся Карнаух: «Під сплату ПДВ підпадають ≈250 тисяч ФОПів. Прогнозовані надходження до бюджету — до 20 млрд грн на рік»
Архієпископ Сумський і Охтирський Никодим повідомив про те, що очолив УПЦ КП
МВФ занепокоєний, чи буде здатна Україна отримати $8,1 млрд допомоги на тлі затягування Радою прийняття необхідних рішень
Угорщина будує новий трубопровід для нафтопродуктів зі Словаччиною
Укрзалізниця призупинила пряме сполучення між Києвом та Харковом поїздом "Інтерсіті"
ГоловнаСуспільствоВійна

​На Хмельниччині внаслідок російської атаки травмовано чоловіка

Також в області зафіксовано перебої з електропостачанням. 

Сьогодні вдень Росія атакувала Хмельниччину. В області працювали сили протиповітряної оборони. 

Про це повідомив голова ОВА Сергій Тюрін у Telegram.

У Шепетівському районі внаслідок атаки травмовано чоловіка. У нього контузія та забій головного мозку. Потерпілого госпіталізовано, медики надають необхідну допомогу.

Зафіксовано перебої з електропостачанням. Енергетики працюють над відновленням електрики.

"Дякую силам ППО за захист. Дякую всім службам, які залучені до ліквідації наслідків російського обстрілу", - написав Тюрін.

