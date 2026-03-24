​На Хмельниччині внаслідок російської атаки травмовано чоловіка

Сьогодні вдень Росія атакувала Хмельниччину. В області працювали сили протиповітряної оборони.

Про це повідомив голова ОВА Сергій Тюрін у Telegram.

У Шепетівському районі внаслідок атаки травмовано чоловіка. У нього контузія та забій головного мозку. Потерпілого госпіталізовано, медики надають необхідну допомогу.

Зафіксовано перебої з електропостачанням. Енергетики працюють над відновленням електрики.

"Дякую силам ППО за захист. Дякую всім службам, які залучені до ліквідації наслідків російського обстрілу", - написав Тюрін.