Суспільство / Війна

"Мадяр" відповів Садовому, який має "багато питань" через дрони в Львові: не збили всього 3%

Командувач СБС закликав мера не дорікати тим, хто збиває ворожі засоби враження днями й ночами. 

Удар по Сихову
Фото: Андрій Садовий у Telegram

Командувач Сил безпілотних систем Роберт Бровді відповів на докір міського голови Андрія Садового стосовно наявності в нього "питань", чому вчора російські дрони долетіли до Львова. Бровді звернув увагу, що за атаку з 556 дронів цілі досягли 15 – це 3 %.

У дописі в Facebook він додав, що хоч і є ще над чим працювати, але більше жодна ППО світ не здатна руками воїнів збивати по 95-97 % дронів. Також командувач підкреслив, що цього місяця жодного дня не було, аби Росія запустила менше сотні ударних БпЛА.

“А насправді, чого ж вони, дрони рф, долітають до Львова? Пане мер серцю милого міста Лева! Перепрошую, але отой ваш вечірній докір чи рекламацію покупця «маю дуже багато питань до усіх, будемо мати розмову з військовими, щодня купуємо…» припиніть, зробіть ласку. 15 шахедів з 556-ти сьогодні досягли цілі. 3%”, – сказав він. 

Контекст

Після вчорашнього російського удару по Львову, коли по місту вдарили декілька безпілотників і відбулося падіння уламків, Андрій Садовий у коментарі “Новини LIVE” сказав, що “має багато питань до всіх”, чому до Львова долетіли дрони, якщо місто купує БпЛА і антидронові системи.

