Масштаб і архітектура удару по Приморську

Ми вдарили не просто по інфраструктурі, ми обробили баражувальними боєприпасами головну фінансову артерію, яка качає РФ валюту для війни.

Це кінцева точка Балтійської трубопровідної системи (БТС), головний термінал Транснєфті і їхній найбільший експортний хаб на Балтиці. Через нього проходять 60–75 мільйонів тонн нафти на рік. Це понад мільйон барелів сирої нафти марки Urals і близько 300 тисяч барелів дизелю на добу. По суті, через ці труби йде майже 60 % морського експорту російської нафти.

У ніч з 22 на 23 березня 2026 року ми знову задіяли тактику рою і таргетували росіянам порт Приморськ у Ленінградській області. Щоб ви розуміли масштаб: це не просто якась провінційна нафтобаза, до якої долетів випадковий дрон.

Прорив ППО і машинний зір

У FP-1 заявлена дальність до 1600 км. Летіти від нашого кордону до Ленінградської області — це йому як ранкова прогулянка, ще й паливо залишиться для складних маневрів над Балтикою в обхід зон ППО. Знову працювали наші дальні ударні дрони-камікадзе, і масштаб нальоту був історичним. Міноборони РФ вранці офіційно наскиглило у зведеннях, що «збило» 249 безпілотників по всій території РФ. Губернатор Ленінградської області Дрозденко заявив, що над регіоном ППО працювала по понад 60 БпЛА.

Для Пітера й області це абсолютний рекорд за весь час повномасштабної війни (минулий пік був ще в липні 2025 року, коли прилетів 51 дрон). Відстань від нашого кордону — понад 1000 кілометрів, але щільність удару була такою, що ешелонована оборона Балтійського флоту з їхніми С-400 й «Панцирами» просто захлинулася і пропустила ударну групу.

Реалізована класична схема прориву — канальність перевантажують, частина нальоту — імітатори й пустушки, які йдуть з різних сторін — не дають сфокусувати вогонь. Плюс на кількох відео, де дрони заходять у піке на термінал, немає типового сліпого падіння за GPS-координатами. Вони роблять характерну гірку або доворот перед самим ударом. Це означає, що працювали з термінальним машинним зором (DSMAC/оптична кореляція).

У самому Пітері вночі почався суцільний хаос: аеропорт «Пулково» пішов у глуху зупинку, оголосили план «Ковьор». Скасували понад 30 рейсів на виліт, купа бортів просто намотувала кола, спалюючи тонни дорогого авіаційного гасу й ламаючи всю логістику.

І поки цивільне небо було паралізоване, а розрахунки ППО в паніці намагалися відбитися від першої хвилі дронів-пустушок, наші основні борти з машинним зором спокійно дійшли до Приморська і почали прицільно розбирати інфраструктуру термінала.

Результати на землі

Наш Генштаб уже офіційно підтвердив ураження об'єкта. Били тямуще і точно: прилетіло і в сам резервуарний парк, і в нафтоналивну інфраструктуру. Губернатор Дрозденко близько четвертої ранку пробекав стандартну мантру: «пошкоджено одну ємність з паливом». Але це класична брехня для заспокоєння глибинного народу.

За даними нашого контролю і згідно з тепловими картами супутників NASA FIRMS, удар ліг дуже щільно. Супутники зафіксували, що осередків спочатку було декілька, з часом пожежа тільки розгорілася, поширилася. Місцева влада визнала масштабну пожежу, весь персонал порту довелося екстрено евакуювати.

Фото: Радіо Свобода Наслідки удару по Приморську

Понад те: уламками і прямими влучаннями накрило акваторію. Російські ЗМІ підтвердили, що загорівся один корабель біля пірса (хоча пізніше відзвітували, що «відкриту пожежу на судні ліквідували»).

Щоб усвідомити рівень руйнувань, треба розуміти архітектуру Приморська. Там стоять не провінційні цистерни, а гігантські РВС (резервуари вертикальні сталеві) об'ємом по 50 000 тонн. Це досить монструозні споруди. Коли така «банка» загоряється і починається закипання з викидом нафти (boilover), загасити її практично неможливо. Пінні атаки не працюють, температура плавить сталь, руйнує захисні обвалування — пожежникам залишається тільки чекати, поки воно вигорить дотла, паралельно поливаючи сусідні резервуари водою, щоб вони не вибухнули від теплового випромінювання.

Точну кількість знищених резервуарів ми побачимо трохи пізніше, коли дим остаточно розсіється і з'являться денні супутникові знімки у високій розподільчій здатності, але парк там вигорів добре. Як мінімум п'ять резервуарів горіли від влучань чи від пожежі, яка перекинулася після вибухів.

Економіка згарища

Людських жертв вони, як завжди, не визнають — пишуть «без постраждалих». Але головна втрата тут не персонал, а макроекономіка. Експортний хаб фізично зупинив роботу. Ми вибили вузли відвантаження, через які вони заливають нафту в танкери свого тіньового флоту. І отут математика починає бити їх по найвразливішому місцю.

Згоріла сировина: 50 000 тонн нафти в одній такій бочці — це приблизно 365 000 барелів. Навіть якщо рахувати за дисконтною ціною 75 баксів за барель, це понад 27 мільйонів доларів чистого кешу, який випарувався тільки в одному резервуарі. Якщо їх там згоріли навіть три — це вже під мінус сто мільйонів за ніч.

Далі залізо. Сам резервуар-п’ятдесятитисячник з усією обв'язкою коштує мільйони доларів. Але найслабша ланка — це специфічні високопродуктивні насосні станції, системи наливу й автоматика управління (SCADA). Історично все це західного виробництва — Siemens та його аналоги. Ремонтувати або замінювати такі вузли в умовах жорстких санкцій — дико довга і неймовірно дорога історія: ти не замовиш магістральний нафтовий насос на AliExpress.

І головне — втрачена вигода. Порт стабільно відвантажував нафти на 70–85 мільйонів доларів на добу. Кожен день простою — це величезна діра в їхньому військовому бюджеті. Тиждень ремонту обійдеться у пів мільярда доларів недоотриманого прибутку.

Глобальний контекст і паливна криза

І тут на сцену виходить вишенька на торті. Агентство Reuters повідомило: Росія зупинила експорт нафти через порти на Балтійському морі через атаку дронів. Танкери стоять, перевалки немає. Ця зупинка Приморська критично посилює глобальний дефіцит нафти, який просто зараз спричинений тим, що Ормузька протока працює на 10–15 % від довоєнного рівня.

Поки на Близькому Сході все палає, танкери стоять, ціни на нафту летять у космос, а рудий дід грає м'язами, росіяни мали б загрібати надприбутки лопатою. Але ми своїми дронами фізично відрізали їх від можливості заробити на цьому світовому кризовому стрибку.

Вони сидять на величезній діжці з нафтою, ціна на яку стрімко росте, але фізично не можуть її продати, бо ми тупо виносимо їм кран — то в Причорномор'ї, то на Балтиці. Методично і системно ріжемо їхню здатність заробляти гроші на цю війну.

Експорту бензину й дизелю досі не відновлено. Росія, яка десятиліттями хотіла бути енергетичною наддержавою, тепер критично залежить від імпорту бензину з Білорусі. Постачання з білоруських НПЗ (Мозир і Нафтан) зросли утричі порівняно з минулим роком. Частка дизелю в собівартості посівної 2026 року — до рекордних 25 %. На початку 2026-го ціна бензину й дизелю в середньому по РФ перевищила США. Це маркери хронічної паливної кризи, яку замітають під килим.

Усе йде за планом, демілітаризація на марші.