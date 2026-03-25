На платформі Coursera запустили міжнародний онлайн-курс про Голодомор

Курс доступний безкоштовно для слухачів по всьому світу.

Фото: фото надано творцями курсу

На міжнародній освітній платформі Coursera став доступним новий безкоштовний онлайн-курс «Famine as Genocide: The Holodomor in Ukraine» («Голод як геноцид: Голодомор в Україні»), який відкриває глобальній аудиторії доступ до сучасних наукових знань про одну з найтрагічніших сторінок української історії. 

Курс розробила міжнародна команда дослідників під керівництвом Канадського інституту українських студій при Університеті Альберти спільно з дослідницько-освітньою програмою Holodomor Research and Education Consortium.

Програма курсу складається з 13 модулів і розглядає Голодомор не лише як історичну подію, а і як приклад політичного насильства та геноцидної політики у ширшому міжнародному контексті. У курсі поєднано новітні дослідження, архівні матеріали, свідчення очевидців і аналіз міжнародних реакцій. Окрему увагу приділено проблемам дезінформації та історичного заперечення.

Поява курсу на глобальній цифровій платформі розглядається як важливий крок у поширенні перевірених академічних знань про Голодомор у світі, особливо в умовах триваючих інформаційних маніпуляцій навколо української історії. Зазначається, що дослідники, які займаються цією темою та її міжнародною популяризацією, зазнавали політичного тиску і нещодавно були включені до санкційних списків Російської Федерації.

Американський історик, професор Стенфордського університету Норман Наймарк високо оцінив курс, назвавши його «доступним, інтелектуально насиченим, компактним і динамічним», що «переконливо узагальнює складні наукові дослідження у 13 логічно вибудуваних модулях».

Курс створено за підтримки Helen and Paul Baszucki Family Foundation та Temerty Foundation. Він є відкритим і безкоштовним для слухачів усього світу.

Генеральним партнером проєкту CultHub є компанія «Карпатські мінеральні води». Компанія розділяє переконання LB.ua щодо важливості культурної дипломатії та не втручається у редакційну політику. Усі матеріали проєкту є незалежними та створеними відповідно до професійних стандартів.
